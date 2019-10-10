«Некоторые главы просто сидят в креслах»

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин предостерег глав муниципалитетов от нарушения закона в части расчетов перед поставщиком газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Он предложил отправлять в отставку руководителей городов и районов за несвоевременное устранение нарушений. Задолженность за газ в Челябинской области по сравнению с прошлым годом выросла на 356 млн руб. и превысила 2 млрд руб. Главы районов и руководители коммунальных компаний говорят, что не могут рассчитаться с долгами из-за неплатежеспособности населения, устаревшей инфраструктуры, которая генерирует убытки, и низких тарифов. Владельцы котельных сообщают об отсутствии помощи от региональных властей. Правительство области предлагает перевести отопительные объекты, которые строили инвесторы, в собственность муниципалитетов.



Прокурор Челябинской области Виталий Лопин внес мэру Копейска Андрею Фалейчику и главе Верхнего Уфалея Вере Усковой представления за срыв подготовки муниципалитетов к отопительному сезону. Также предостережения о недопустимости нарушения закона из-за задолженности за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» получили руководители теплоснабжающих муниципальных предприятий Златоуста и Миасса, а также частных компаний ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС) и ООО «Перспектива». Соответствующие документы Виталий Лопин вручил главам и директорам на специальном совещании в региональной прокуратуре.

Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко сообщил, что задолженность организаций коммунального комплекса Челябинской области за газ к началу отопительного сезона превысила 2 млрд руб., это на 356 млн больше, чем в прошлом году. Самые крупные долги накопились в Миассе — 599 млн руб., в Златоусте — 563 млн руб. и Челябинске — 355 млн руб. При этом, по словам директора ресурсоснабжающей организации, большинство коммунальных предприятий исправно платят банкам по договорам лизинга и кредитам, а за газ не рассчитываются. Господин Ромасенко отметил, что из 15 млрд кубометров природного газа, поставляемого в регион, на коммунальные компании приходится только 10%.

«При этом в структуре общей суммы долга по области их доля составляет 85%. Эти цифры говорят о существовании системной проблемы, не решаемой в нашем регионе годами»,— подчеркнул господин Ромасенко.

Виталий Лопин предложил в качестве наказания за неисполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности отправлять глав муниципалитетов в отставку. Наиболее проблемными в этом отношении территориями являются Златоуст, Миасс, Челябинск, Еманжелинский район, Верхний Уфалей, Катав-Ивановский, Каслинский, Красноармейский, Троицкий районы, Карабаш, Копейск, Снежинск.

«Некоторые главы просто сидят в креслах, они демонстрируют отстраненность, полный правовой нигилизм и не используют законные меры для решения проблем. В отдельных соседних субъектах наши коллеги принимают меры по инициированию перед руководством региона процессов удаления глав муниципальных образований в отставку за неисполнение в течение трех и более месяцев решения вопросов местного значения, в том числе организации теплоснабжения. Я думаю, нам стоит перенять такую практику»,— отметил Виталий Лопин. Позже в разговоре с журналистами он пояснил, что не в его полномочиях снимать с должности руководителей муниципалитетов, но он может «информировать губернатора о ненадлежащем исполнении главами должностных обязанностей, а он принимает решение».

Большинство глав отмечают, что задолженность за газ из года в год увеличивается из-за низкой платежеспособности населения. Мэр Копейска Андрей Фалейчик отметил, что все 32 млн руб. долгов города накопили жители, взыскать с них через суд удалось лишь 6 млн руб. Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова отметила, что значительная часть задолженности образовалась из-за неэффективно работающих котельных: одна из них генерирует плановые убытки на 40 млн руб. в год, вторая вырабатывает тепла больше, чем необходимо потребителям.

Владельцы теплоснабжающих организаций говорят о наличии системных проблем, которые не позволят избавиться от долгов в ближайшее время. Директор компании ТЭСиС, построившей 28 котельных, Владимир Чебыкин сообщил, что из-за изменения законодательства в части тарифного регулирования все объекты оказались убыточными.

«Никто не будет больше строить котельные. Мы строили в 2010 году по концессионному соглашению с правительством. Был тариф, который предполагал возмещение затрат за два года. В 2015 году вышло постановление о долгосрочном тарифе возвратности в течение десяти лет. Сегодня тарифный орган разрешает прибыль всего 5%, на неплатежи населения закладывается 2%, а у нас недособираемость с населения составляет 15–20%. Надо разобраться в системе тарифообразования, оно сейчас такое, что коммерческому предприятию невозможно существовать»,— отметил господин Чебыкин. Предприниматель заявил, что «теперь не знает, как избавиться от этих котельных».

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль заявил, что правительство региона «готово забрать или выкупить» котельные у концессионеров.

«Нам легче заплатить по рыночной цене за котельные, пусть МУП или другой концессионер будет эксплуатировать оборудование, чем завтра мы будем зависеть от капризов того или иного руководителя»,— ответил господин Шаль на критику Владимира Чебыкина. Все убытки, которые несут коммунальные предприятия, в тарифе, по его словам, предусмотреть нельзя.

Карина Кальярова