Замглавы минздрава Самарской области высказался о ненужности преднизолона

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев высказался в эфире телеканала «Россия 1» о ненужности преднизолона. Сюжет был посвящен проблеме нехватки препарата в регионах страны.

«Проблема "выеденного яйца" не стоит. Это жареный факт – исчез преднизолон. По большому счету он на фиг не нужен», – прокомментировал ситуацию чиновник.

Данное высказывание стало предметом возмущения в социальных сетях. Многие пользователи выразили мнение, что чиновник не должен так грубо выражаться.

@D_Azaroff @MINZDRAV_RF

Вот так у нас выражаются первые лица Министерства здравоохранения Самарской области! Заместитель Министра Здравоохранения Самарской области говорит о том , что преднизолон на фиг не нужен !!! Это как ??? @D_Azaroff Дмитрий Игориевич , вся надежда на Вас! pic.twitter.com/iogRx89v8b — Павел Карпухов (@silarus163) October 9, 2019

«Фраза была вырвана из контекста. Диалог с корреспондентом содержал подробное и детальное объяснение ситуации. Журналист предложил прокомментировать нехватку препарата преднизолон в аптеках и больницах Самарской области», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального минздрава. В ведомстве уточнили, что для льготных категорий населения есть необходимый запас преднизолона на складах региона.

В минздраве Самарской области также признали факт нехватки преднизолона в аптечной сети региона. «В аптеках немало аналоговых препаратов с иными торговыми наименованиями, но с аналогичным действием, прекрасно работающих и ничем не хуже преднизолона. При необходимости гормональной лекарственной терапии подобными препаратами врач легко может найти достойную замену. Кстати, их стоимость может быть гораздо меньше», – отметили в ведомстве.

Самарскую область в 2019 году причислили к регионам, где Росздравнадзор выявил грубые нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение.

По данным министерства здравоохранения РФ, преднизолон не входит в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, поэтому решение о его закупках аптеки принимают самостоятельно.

Преднизолон является синтетическим аналогом гормона надпочечников и обладает сходным с ним действием. Он применяется для лечения различных воспалений опорно-двигательной системы, крови, легких, нервной системы, кожи, глаз. Препарат используется для борьбы с аллергией, в том числе отеком Квинке и анафилактическим шоком, и может спасти жизнь. Кроме того преднизолон используется при антишоковой терапии. Препарат применяется и при бронхиальной астме тяжелой формы, отеке мозга, тяжелых травмах, ожогах, в том числе желудочно-кишечного тракта, и верхних дыхательных путей, отравлениях.

Андрей Сазонов