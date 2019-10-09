Земсобрание Частинского района отменило ЕНВД

Депутаты Частинского муниципального района приняли решение об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2020 года. Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, данное решение поддержали 12 из 15 депутатов, присутствовавших на заседании. Отметим, что вопрос об отмене ЕНВД рассматривался депутатами повторно.

Напомним, на федеральном уровне принято решение об отмене ЕНВД к 2021 году. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора Пермского края Максима Решетникова о компенсациях выпадающих доходов для муниципалитетов, отменивших ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.

В настоящее время, по данным краевого минэкономразвития, решение о досрочной отмене ЕНВД приняли 40 территорий Пермского края. Еще три территории (Куединский район, Красновишерский и Чердынский городские округа) вынесут этот вопрос на повторное голосование в октябре. Вопрос о досрочной отмене ЕНВД впервые рассмотрит дума Очерского городского округа.