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Фото: Volvo

Электромобиль Volvo получит мультимедийную систему на Android

Компания Volvo подтвердила перевод мультимедийной системы своих автомобилей на операционную систему Android — первым ее получит электрический кроссовер Volvo XC40.

В Android Automotive OS будут интегрированы разработанные Volvo и Google специально для автомобилей приложения, а также магазин Google Play. Владельцы электромобиля смогут воспользоваться помощником Google Assistant, навигацией Google Maps и другими возможностями.

Как сообщает шведский автопроизводитель, электрический Volvo XC40 будет получать обновления программного обеспечения и операционной системы через интернет, а мультимедийную систему можно будет интегрировать в «умный дом».

Напомним, премьера серийного электромобиля Volvo состоится 16 октября — новую модель построят на базе кроссовер Volvo XC40.

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