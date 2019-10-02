02 октября, среда
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Электромобиль Volvo получит два багажника

Компания Volvo раскрыла детали о дизайне и особенностях компоновки своего первого серийного электромобиля.

Как сообщает шведский автопроизводитель, модель лишится решетки радиатора и вместо нее будет установлена глухая панель в цвет кузова. Отказ от двигателя внутреннего сгорания позволит организовать на его месте второй 30-литровый багажник. В салоне в дверях и под сиденьями появятся дополнительные отсеки для хранения вещей, а на центральном тоннеле расположатся откидной крючок для небольших сумок и съемный мусорный бак.

Напомним, первый серийный электромобиль Volvo, который будет построен на базе кроссовера XC40, дебютирует 16 октября.

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