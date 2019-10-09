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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Директор «Старта» Юрий Ерофеев опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

О временных финансовых трудностях сообщила ранее пресс-служба ХК «Старт».

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Пресс-служба ХК «Старт», выступающего в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом, сообщила о финансовых трудностях.


В информации, распространенной в связи с отъездом клуба в Ульяновск для участия в турнире на Кубок «Волга-Спорт-Арены», говорится, в частности, что хоккейный клуб продолжает работать в нормальном, рабочем режиме, несмотря на временные финансовые трудности. Сообщается также, что в ближайшее время при содействии регионального правительства они будут преодолены.

Депутат Думы Нижнего Новгорода, директор АНО «Хоккейный клуб «Старт» Юрий Ерофеев сообщил ЪФМ, что данная информация не верна, хотя есть внутренние проблемы, связанные с непрохождением платежей за экипировку. По словам директора «Старта», были временные трудности, но сейчас все нормально.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в Ульяновск команда отправилась в полном составе, за исключением трех травмированных игроков.

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