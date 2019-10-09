На Кубани могут начать производство богемского стекла

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с руководством чешского производителя изделий из стекла Crystalex обсудил возможность производства в крае богемского стекла. Встреча прошла в Чехии, сообщили в краевой администрации. Производство может расположиться на базе тихорецкого предприятия.

Сообщается, что Crystalex в городе Новый Бор существует на рынке уже более пятидесяти лет. Это самый знаменитый чешский стекольный завод, производящий кристалин.

В Тихорецком районе в настоящее время находится единственный в России цех по декорированию богемского стекла из Чехии. В год там выпускают порядка 300 тыс изделий, которые поставляются во все регионы страны.

Сейчас экспорт изделий из богемского стекла в Россию и страны СНГ составляет 15%.

Василий Хитрых