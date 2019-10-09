ГК «Благо» будет поставлять рапсовое масло из Сибири в Китай

Производитель растительных масел группа «Благо» планирует наладить регулярные поставки рапсового масла железнодорожным транспортом из Сибири в Китай. Первый ускоренный поезд (74 контейнера с флекситанками) с продукцией барнаульского маслоэкстракционного завода компании вчера был отправлен из Новосибирска во Владивосток. Далее контейнеры будут перегружены на морские суда и доставлены в порты Китая, рассказали в «Благо». Как уточнили «Ъ» в компании, с территории Западно-Сибирской железной дороги ГК «Благо» планирует ежемесячно отправлять по три ускоренных поезда (каждый - около 88 контейнеров) с продукцией своих заводов.

По словам исполнительного директора ГК «Благо» Сергея Бахонкина, экспорт продукции в страны Азии, в частности в Китай, сегодня является приоритетным направлением деятельности компании.

Группа компаний «Благо» основана в 1993 году. В ее составе шесть заводов: Армавирский маслопрессовый завод, маслоэкстракционные заводы в Эртиле, Верхней Хаве, Барнауле, Бийске и Омске. Годовой оборот компании в 2018 году составил 20,5 млрд руб., из них экспорт - 5 млрд руб. В 2018 году группа взяла в аренду сибирского производителя бутилированного подсолнечного масла заводы ГК «Юг Сибири» на Алтае и в Омске.

Оксана Павлова