Имущество ФК «Кубань» оценили в 23 млн рублей

Конкурсный управляющий НАО «ФК “Кубань”» Евгений Слушкин опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве отчет по оценке имущества организации. Согласно оценщикам, его рыночная стоимость с учетом НДС составляет 23 млн руб.

В состав оцененного имущества входят 109 наименований. В частности, товарный знак футбольного клуба, автобус Mercedes, автобус ГолАЗ, несколько автомобилей, футбольные ворота, тренажеры, офисная техника и другое.

В августе этого года господин Слушкин сообщал, что дана оценка двум товарным знакам ФК «Кубань». Один из них был оценен в 29 тыс. руб., второй – в 23,3 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в середине июля этого года новый гендиректор ФК «Урожай» Станислав Лысенко сообщил, что у команды есть шанс вернуть старое название «Кубань» в 2020 году. ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося НАО ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. По итогам прошлого сезона клуб занял второе место в дивизионе «Юг» ПФЛ.

Футбольный клуб «Кубань» был признан несостоятельным в декабре 2018 года. Установленная в реестре сумма долгов составляла на тот момент 1,53 млрд руб. ПАО «Крайинвестбанк» является одним из самых крупных кредиторов (565 млн руб., из которых 450 млн руб. обеспечены залогом).

Дмитрий Михеенко