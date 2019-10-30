Сегодня исполняется 60 лет главе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви патриаршему экзарху в России архиепископу Езрасу

Его поздравляет мэр Москвы Сергей Собянин:

— Ваше Высокопреосвященство! Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 60-летия. Вы вносите большой вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога в Москве, утверждение высоких нравственных и духовных ценностей. Ваша активная общественная деятельность способствует успешной реализации благотворительных, культурных и просветительских проектов. Убежден, что взаимодействие правительства Москвы и армянской религиозной общины столицы будет и впредь укрепляться, приносить хорошие плоды городу и его жителям. Желаю Вам, Ваше Высокопреосвященство, крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов в Вашем ответственном служении.

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