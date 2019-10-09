«Альфастрахование» купит красноярскую «Надежду»

Красноярское САО «Надежда» подписало договор о продаже 100% акций группе «Альфастрахование». Уведомление в ФАС РФ о намерении купить акции «Надежды» группа подала в начале августа. По словам генерального директора «Альфастрахование» Владимира Скворцова, сделка позволит усилить бизнес группы в регионах присутствия «Надежды». В течение переходного периода «Надежда» будет осуществлять операции как компания в составе группы «Альфастрахование» с сохранением бренда и продуктовой линейки, генеральный директор «Надежды» Маргарита Филиппова после закрытия сделки продолжит занимать свой пост, следует из сообщения компании.

САО «Надежда» работает с 1991 года, имеет лицензии на добровольные виды страхования и ОСАГО. Основные регионы присутствия – Красноярский край и республика Хакасия. Компания имеет 14 филиалов и 47 представительств, ее продуктами и услугами пользуются более 700 тыс. клиентов. По итогам первого полугодия 2019 года «Надежда» занимает на страховом рынке Красноярского края первое место по объемам собираемых страховых премий с долей рынка 13,7% и первое место по ОСАГО с долей рынка 34,6%. В Республике Хакасия «Надежда» находится на втором месте с долей рынка 12,5% и 22,3% – в сегменте ОСАГО. Владелец компании – Маргарита Филиппова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году «Надежда» получила убыток 96,8 млн руб. (в 2017 году прибыль составила 22 млн руб.).

Оксана Павлова