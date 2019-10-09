Белый дом отказался сотрудничать с демократами Конгресса США в рамках процедуры импичмента Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила демократам Конгресса, что отказывается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Администрация полагает, что процедура импичмента стала попыткой отменить итоги выборов 2016 года.

Отмечается, что накануне главный юрист Белого дома Пэт Чиполлоне от имени президента направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, председателю комитета по иностранным делам Элиоту Энгелу, главе комитета по разведке Адаму Шиффу и председателю комитета по надзору и правительственной реформе Элайдже Каммингсу. В документа Белый дом сообщил, что у демократов для инициации процедуры импичмента «отсутствуют какие-либо законные конституционные основания и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства».

«Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. По чисто политическим причинам демократы решили, что желание отменить итоги выборов 2016 года позволяет им провести так называемый импичмент, который игнорирует основные права, гарантированные каждому американцу»,— говорится в заявлении госпожи Гришэм. Действия демократов, по мнению администрации президента, лишают господина Трампа права вызывать свидетелей и получать доступ к уликам.

Кроме того, в заявлении отмечено, что демократы Конгресса США нарушают «положения конституции и верховенство закона. «Президент Трамп и вся его администрация будут продолжать бороться за американский народ, развивать экономику, строить процветание и защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом»,— утверждает Белый дом.

Позже госпожа Пелоси назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту предательством демократии. Она считает, что действия господина Трампа угрожают национальной безопасности.

Напомним, в США демократы потребовали импичмента президента Дональда Трампа после публикаций данных о его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начала расследования деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

О том, насколько вероятна отставка президента США,— в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампа».