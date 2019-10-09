Нэнси Пелоси назвала предательством демократии отказ Белого дома сотрудничать по импичменту

Отказ Белого дома в сотрудничестве по процедуре импичмента президента США Дональда Трампа — предательство демократии, говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она считает, что действия господина Трампа угрожают национальной безопасности.

«Действия президента угрожают нашей национальной безопасности, нарушают нашу Конституцию и подрывают честность наших выборов. Письмо Белого дома является лишь последней попыткой скрыть его предательство нашей демократии и настоять на том, что президент выше закона»,— отметила в своем заявлении госпожа Пелоси. По ее словам, письмо Белого дома является также попыткой скрыть давление администрации США на другие страны, чтобы те вмешались в выборы 2020 года. Госпожа Пелоси утверждает, что президент США «злоупотребил своим служебным положением» и нарушил свою клятву «защищать и сохранять конституцию».

«Господин президент, вы не выше закона. Вы будете привлечены к ответственности»,— заключила спикер Палаты представителей.

Ранее Белый дом в письме сообщил демократам Конгресса, что отказывается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента. Администрация президента США полагает, что процедура импичмента стала попыткой отменить итоги выборов 2016 года.

Напомним, в США демократы потребовали импичмента президента Дональда Трампа после публикации данных о его телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Главу Белого дома заподозрили в давлении на украинского президента с целью начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и соперника Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

О том, насколько вероятна отставка президента США,— в материале “Ъ” «Что нужно знать об импичменте Трампа».