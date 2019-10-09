Рекордсмена завели в сенат

Волгоградская областная дума наделила депутата Сергея Горнякова полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Ранее господина Горнякова в качестве сенатора от заксобрания рекомендовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В поддержку господина Горнякова высказались все присутствовавшие на заседании депутаты регионального парламента. Эксперты положительно оценивают деловые качества нового сенатора и говорят об усилении Волгоградской области в Совете Федерации.
Вчера депутаты волгоградской областной думы единогласно одобрили депутата регионального парламента Сергея Горнякова представителем заксобрания в Совете Федерации РФ.Как сообщили в пресс-службе облдумы, кандидатуру на рассмотрение депутатов внес спикер Александр Блошкин, за господина Горнякова проголосовали все 34 присутствовавших на заседании депутата. Таким образом, Сергей Горняков сменил в Совете Федерации бывшего министра спорта и молодежной политики Волгоградской области Татьяну Лебедеву.
Как писал „Ъ“, на сентябрьской конференции «Единой России» губернатор региона Андрей Бочаров рекомендовал господина Горнякова к выдвижению в Совет Федерации от представительного органа власти. Он отметил, что «его опыт… позволит более активно представлять и отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне». После этого кандидатура была рассмотрена на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения «Единой России», члены которого согласились в выдвижением Сергея Горнякова в качестве сенатора и приняли решение рекомендовать депутатам облдумы одобрить его кандидатуру.
Как отметили в облдуме, Сергей Горняков выразил признательность избирателям, главе региона и депутатам за доверие и отметил, что в Совете Федерации «предстоит сложная ответственная работа, приоритетом которой является повышение качества жизни в Волгоградской области и стране в целом».
Депутатские полномочия Сергея Горнякова были прекращены досрочно на основании личного заявления. На выборах в волгоградскую областную думу господин Горняков выдвигался по одномандатному округу № 1 (город Урюпинск, главой которого Сергей Горняков был до 2014 года) и получил самый высокий результат среди одномандатников от «Единой России», он обошел соперников с результатом 76%. На освободившемся одномандатном округе пройдут дополнительные выборы, дата которых пока не назначена.
Напомним, в сентябре этого года уже сменился сенатор, представляющий исполнительную власть Волгоградской области. Андрей Бочаров заменил председателя региональной общественной организации многодетных и приемных семей «Много деток» Елену Попову на бывшего спикера волгоградской областной думы Николая Семисотова.
В прошлом созыве волгоградской областной думы Сергей Горняков руководил фракцией единороссов, был заместителем председателя регионального парламента. Он также является председателем совета директоров ОАО «Хоперская упаковка».
Депутаты волгоградской облдумы называют господина Горнякова «достойным представителем» заксобрания в СФ.Депутат регионального парламента справоросс Дмитрий Калашников говорит, что «вне рамок политического соревнования нужно ориентироваться на то, что у Сергея Горнякова большой опыт работы в законодательном собрании». «Как бы ни казалось, что это некая почетная ссылка, думаю, что это место позволит ему принести Волгоградской области что-нибудь новое»,— отметил господин Калашников.
Депутат областной думы Алексей Буров (КПРФ) обращает внимание, что Сергей Горняков уже работал с сенатором от исполнительной власти Николаем Семисотовым. «Они были соседями: Горняков в Урюпинске, Семисотов — в Михайловке (глава города с 2012 по 2014 годы. — „Ъ“), там сдружились. Вместе они работали в областной думе. Думаю, у них получился хороший тандем»,— полагает господин Буров.
Политолог Константин Глушенок считает переход Сергея Горнякова в Совет Федерации усилением Волгоградской области в верхней палате парламента РФ. «Он набрал на выборах рекордные для области 76%, это говорит о том, что он пользуется авторитетом на территории, от которой избирался, имеет поддержку людей. Он абсолютно позитивный, последовательный и конкретный человек, чужд излишней публичности и пиара, нацелен на результат. Вполне естественно, что за него проголосовали все депутаты»,— отмечает господин Глушенок.
Эксперт не считает переход Сергея Горнякова в СФ «ссылкой» и не видит причин отстранять его от внутренних дел региона. «У него никогда не было амбиций занять кресло первого лица, он их не демонстрировал и всегда воспринимался как самостоятельная единица, способная решать поставленные задачи»,— говорит Константин Глушенок.