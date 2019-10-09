Рекордсмена завели в сенат

Волгоградская областная дума наделила депутата Сергея Горнякова полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Ранее господина Горнякова в качестве сенатора от заксобрания рекомендовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В поддержку господина Горнякова высказались все присутствовавшие на заседании депутаты регионального парламента. Эксперты положительно оценивают деловые качества нового сенатора и говорят об усилении Волгоградской области в Совете ­Федерации.

Вчера депутаты волгоградской областной думы единогласно одобрили депутата регионального парламента Сергея Горнякова представителем заксобрания в Совете Федерации РФ.Как сообщили в пресс-службе облдумы, кандидатуру на рассмотрение депутатов внес спикер Александр Блошкин, за господина Горнякова проголосовали все 34 присутствовавших на заседании депутата. Таким образом, Сергей Горняков сменил в Совете Федерации бывшего министра спорта и молодежной политики Волгоградской области Татьяну Лебедеву.

Как писал „Ъ“, на сентябрьской конференции «Единой России» губернатор региона Андрей Бочаров рекомендовал господина Горнякова к выдвижению в Совет Федерации от представительного органа власти. Он отметил, что «его опыт… позволит более активно представлять и отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне». После этого кандидатура была рассмотрена на заседании президиума политсовета Волгоградского регионального отделения «Единой России», члены которого согласились в выдвижением Сергея Горнякова в качестве сенатора и приняли решение рекомендовать депутатам облдумы одобрить его ­кандидатуру.

Как отметили в облдуме, Сергей Горняков выразил признательность избирателям, главе региона и депутатам за доверие и отметил, что в Совете Федерации «предстоит сложная ответственная работа, приоритетом которой является повышение качества жизни в Волгоградской области и стране в целом».

Депутатские полномочия Сергея Горнякова были прекращены досрочно на основании личного заявления. На выборах в волгоградскую областную думу господин Горняков выдвигался по одномандатному округу № 1 (город Урюпинск, главой которого Сергей Горняков был до 2014 года) и получил самый высокий результат среди одномандатников от «Единой России», он обошел соперников с результатом 76%. На освободившемся одномандатном округе пройдут дополнительные выборы, дата которых пока не ­назначена.

Напомним, в сентябре этого года уже сменился сенатор, представляющий исполнительную власть Волгоградской области. Андрей Бочаров заменил председателя региональной общественной организации многодетных и приемных семей «Много деток» Елену Попову на бывшего спикера волгоградской областной думы Николая Семисотова.

В прошлом созыве волгоградской областной думы Сергей Горняков руководил фракцией единороссов, был заместителем председателя регионального парламента. Он также является председателем совета директоров ОАО «Хоперская ­упаковка».

Депутаты волгоградской облдумы называют господина Горнякова «достойным представителем» заксобрания в СФ.Депутат регионального парламента справоросс Дмитрий Калашников говорит, что «вне рамок политического соревнования нужно ориентироваться на то, что у Сергея Горнякова большой опыт работы в законодательном собрании». «Как бы ни казалось, что это некая почетная ссылка, думаю, что это место позволит ему принести Волгоградской области что-нибудь новое»,— отметил господин ­Калашников.

Депутат областной думы Алексей Буров (КПРФ) обращает внимание, что Сергей Горняков уже работал с сенатором от исполнительной власти Николаем Семисотовым. «Они были соседями: Горняков в Урюпинске, Семисотов — в Михайловке (глава города с 2012 по 2014 годы. — „Ъ“), там сдружились. Вместе они работали в областной думе. Думаю, у них получился хороший тандем»,— полагает господин Буров.

Политолог Константин Глушенок считает переход Сергея Горнякова в Совет Федерации усилением Волгоградской области в верхней палате парламента РФ. «Он набрал на выборах рекордные для области 76%, это говорит о том, что он пользуется авторитетом на территории, от которой избирался, имеет поддержку людей. Он абсолютно позитивный, последовательный и конкретный человек, чужд излишней публичности и пиара, нацелен на результат. Вполне естественно, что за него проголосовали все депутаты»,— отмечает господин Глушенок.

Эксперт не считает переход Сергея Горнякова в СФ «ссылкой» и не видит причин отстранять его от внутренних дел региона. «У него никогда не было амбиций занять кресло первого лица, он их не демонстрировал и всегда воспринимался как самостоятельная единица, способная решать поставленные задачи»,— говорит Константин Глушенок.

Сергей Петунин