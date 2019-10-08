Россия и Китай будут сотрудничать в сфере блокировки запрещенной информации

Роскомнадзор и Администрация киберпространства Китая подпишут договор о сотрудничестве в сфере блокировки запрещенной информации, рассказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский журналистам.

«Тесные рабочие контакты, которые де-факто происходили между Роскомнадзором и Администрацией киберпространства Китая в течение нескольких последних лет, будут закреплены двусторонним соглашением о сотрудничестве»,— сказал господин Ампелонский (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что соглашение имеет статус международного договора, его подписание произойдет 20 октября во время VI Всемирной интернет-конференции в Учжене.

Ранее вице-премьер России Максим Акимов сообщил о совместном проекте с Китаем по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета.

Ранее сегодня стало известно, что группа членов Совета федерации внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации. Один из авторов инициативы сенатор Андрей Клишас («Единая Россия») заявил, что целесообразно блокировать не отдельные сообщения, а пользователей, отправляющих их.

Подробнее об отношениях России и Китая — в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».