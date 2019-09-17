Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета

Вице-премьер России Максим Акимов сообщил о совместном проекте с Китаем по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Также страны намерены сотрудничать в области космоса и атомной энергетики.

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта… По другим областям — это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетики. По космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и BeiDou»,— сказал господин Акимов (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Россия и Китай в ноябре 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве с использованием в мирных целях спутниковых группировок — российской ГЛОНАСС и китайской BeiDou. Соглашение заложило базу для создания совместных российско-китайских стандартов спутниковой навигации и взаимного повышения точности.

Подробнее об отношениях России и Китая — в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».