Основатель Sela заглянул в GardeRobo

Петербургский предприниматель Аркадий Пекаревский совместно с партнером вложил $500 тыс. в рекомендательный сервис по подбору одежды GardeRobo AI. Стартап будет предоставлять онлайн-ритейлерам решение для персонализации сайта на основе искусственного интеллекта в обмен на процент от продаж. Это первый проект бизнесмена, связанный с одежным ритейлом, после выхода из бизнеса Sela.

Аркадий Пекаревский выступил инвестором стартапа GardeRobo AI, ориентированного на fashion-ритейлеров. Совместно со своим партнером Михаилом Киреевым он вложил в проект $500 тыс. Это сервис рекомендаций, который подстраивается под покупателя интернет-магазина и позволяет подобрать наиболее подходящую ему одежду, рассказал “Ъ” предприниматель. Для этого на сайте ритейлера устанавливается специальный модуль, запоминающий предпочтения пользователя. «Когда человек кликает по нравящимся ему вещам на сайте интернет-магазина, алгоритм, работающий на искусственном интеллекте, анализирует его поведение и формирует персональное предложение»,— описывает механизм работы проекта господин Пекаревский. Существующие на рынке сервисы анализируют историю покупок других пользователей, и им не хватает индивидуальности, считает он.

Первым ритейлером, приступившим к тестированию проекта, стала компания Modis. «Сотрудничество пока идет на безвозмездной основе, поскольку нам важно обучить искусственный интеллект на большом массиве данных»,— пояснил господин Пекаревский. По итогам двух месяцев объем продаж Modis вырос на 29-30% в штуках и на 40% в деньгах, указывает предприниматель. Сейчас бизнесмен обсуждает возможность взаимодействия с несколькими одежными сетями, названия которых не раскрывает. Монетизировать проект он планирует за счет получения фиксированного процента с каждой покупки. «У классического оффлайн-ритейла есть потребность стать многоканальными, они ищут инструменты увеличения продаж, конверсии для сохранения на рынке»,— подчеркивает он. В дальнейшем сервис может использоваться в других сферах ритейла, например — при выборе обуви и аксессуаров, уверен господин Пекаревский.

В Modis сообщили “Ъ”, что довольны сотрудничеством со стартапом. «Сервис интересный, интеграция быстрая, нареканий нет»,— уточнил представитель ритейлера, добавив, что существуют планы по введению дополнительных функций. Условия сотрудничества в компании не раскрыли, но отметили, что работают с проектом на отдельных партнерских условиях.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в мае господин Пекаревский учредил ООО «Гардеробо», в котором ему принадлежит 50%. Аналогичная доля в проекте у господина Киреева, который является совладельцем страхового сервиса Prosto.Insure. Аркадий Пекаревский известен как один из основателей торговой сети Sela. В 2010 году он вышел из бизнеса, продав 45% второму создателю компании — своему двоюродному брату Борису Остроброду. После этого господин Пекаревский сосредоточился на развитии кондитерской фабрики «Ацтек» (выпускает конфеты под брендом Grondard), а также стал совладельцем страховой компании «Капитал-полис» и агрегатора по аренде яхт Anyships.

Потенциально сервис представляет интерес для рынка, но без его тестирования прокомментировать решение сложно, говорит представитель Melon Fashion Group. Рынок товарных рекомендаций продолжает расти, и с этой точки зрения проект может заработать, даже если не станет лидером рынка, полагает партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. Подобные решения интересны ритейлерам, отмечает эксперт, указывая, что лидирующий на рынке рекомендательный сервис Retail Rocket используют не менее трети из топ-100 крупнейших российских интернет-магазинов. При этом одежда — достаточно сложный сегмент для внедрения таких технологий в силу «уникальности каждой вещи и каждого тела, на которое она надевается», резюмирует он.

Эксперименты с персонализацией проводят все, из крупных игроков этим занимается Lamoda, говорит президент венчурного фонда Sistema Venture Capital Дмитрий Филатов. Новый стартап может конкурировать с существующими игроками либо объемом данных, либо новыми моделями, все, что находится между этими двумя крайностями, вряд ли взлетит, уверен он.

Константин Куркин