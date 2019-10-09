Биатлонный комплекс обрастает плесенью

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве лыжного стадиона с биатлонным стрельбищем в Златоусте. Прокуратура в ходе проверки установила, что администрация города поручила выполнение работ «непрофессиональному» заказчику — детско-юношеской спортивной школе, которая, в свою очередь, заключила контракт без проведения торгов с компанией, впоследствии не выполнившей свои обязательства, но получившей 27 млн руб. Объект, на который с 2014 года было потрачено около 600 млн руб., до сих пор не введен в эксплуатацию, при этом в некоторых помещениях образовались трещины и выросла плесень. По словам бывшего мэра Златоуста Вячеслава Жилина, подрядчика «навязало» администрации города руководство регионального министерства спорта. В ведомстве это отрицают, подчеркивая, что причина проблем — некомпетентность городских чиновников.



В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (ч.1 ст.286 УК РФ).

Надзорное ведомство в ходе проверки расходования бюджетных субсидий на проект «Реконструкция лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» установило, что администрация Златоуста поручила выполнение работ «непрофессиональному» заказчику — муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1», основная цель деятельности которой — подготовка спортсменов, а не строительство крупных социальных объектов. Руководители спортшколы, нарушив требования федерального законодательства о контрактной системе, без проведения торгов заключили муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб». При этом были подписаны дополнительные соглашения, существенно изменяющие условия оплаты заказчиком работ, в частности предполагалось перечисление подрядной организации аванса.

«Между тем недобросовестный подрядчик суммы поступивших авансовых платежей на цели строительства стадиона и биатлонного стрельбища в размере более 27 млн руб. не использовал, что обусловило принятие заказчиком 30 июня 2016 года решения об отказе от исполнения муниципального контракта. Вследствие неправомерных действий должностных лиц заказчика цели и условия предоставления бюджетных средств не достигнуты, строительство не завершено, объект спорта до настоящего времени не введен в эксплуатацию, возможность пользования им не обеспечена, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества»,— сообщает прокуратура региона. В ведомстве уточнили, что в 2017 году администрация города взыскивала авансовые платежи с недобросовестного с подрядчика в Арбитражном суде региона.

В администрации Златоуста не комментируют решение о возбуждении уголовного дела.

«Ведется расследование. Компетентные органы примут решение»,— сообщила “Ъ-Южный Урал” советник главы города Юлия Прокопьева.

Несмотря на то, что объект не введен в эксплуатацию, по словам представителя администрации, он уже работает, там проводятся разные мероприятия и соревнования.

За два дня до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин, покинувший пост 3 сентября, опубликовал большой пост о ситуации с биатлонным комплексом на своей странице Facebook. По словам экс-главы, проект, реализация которого началась еще при позапрошлом мэре и была связана с многочисленными скандалами, получил поддержку в рамках федеральной программы.

«Мы зашли в федеральную целевую программу. Очень долго деньги лежали в правительстве, поздно поступили, тем не менее, мы зашли в работу. И вот тут все началось. Неожиданно Леонид Яковлевич Одер (глава министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.— “Ъ”) на совещании заявил безапелляционно, что объект область будет строить сама. Организация при минстрое будет сопровождать технадзор. Заказчиком, конечно, будет город в лице спортшколы. Но все остальное — уровень ответственности области. Аналогичное заявление прозвучало и от первого замгубернатора, что мы не умеем делать, а вот область с задачей справится»,— написал господин Жилин. По его словам, по заявлению министра спорта в администрацию Златоуста пришли представители «ГУВД, ФСБ и ОБЭП», но ничего криминального не нашли. «Сам факт меня уже тогда удивил, что министр спорта пишет заявление, по сути, на самого себя, обвиняя в этом нас. Дальше — больше. Объект не был сдан вовремя. Но чья это вина? В первую очередь, того, кто отвечал за эту стройку. Кто навязал на этот объект подрядчика, который не справился с работой. Кто контролировал и осуществлял технадзор, а потом свалил всю ответственность на город. Хотя вина и ответственность, по-моему, лично на министре спорта Челябинской области»,— заявил бывший мэр.

Леонид Одер все претензии господина Жилина отрицает, подчеркивая, что срыв сроков строительства комплекса прежде всего связан с некомпетентностью руководства Златоуста. По его словам, «инициатором непонятных процессов» стал бывший мэр.

«Никто так и не понял, и я в том числе: во-первых, почему заказчиком выступила местная муниципальная спортивная школа, в которой не было ни одного специалиста, который мог бы хоть что-нибудь понимать в строительстве, а не управление капстроительства города. Это нонсенс! Кроме того, во-вторых, почему в 2014 году глава Златоуста без соблюдения конкурсных процедур выбрал компанию-застройщика, которую ему предложили извне? Уже тогда стало ясно, что проект строительства комплекса ООО "Стройснаб" "заваливается" и нарушаются все сроки сдачи его ввода в эксплуатацию»,— комментирует господин Одер. По его словам, после смены генерального подрядчика в 2015 году господин Жилин не являлся на оперативные совещания по строительству объекта, отправляя на них заместителя.

Реконструкция лыжного стадиона со строительством биатлонного стрельбища ведется в Златоусте с 2014 года. Изначально на спортивный комплекс, рассчитанный на 800 спортсменов и 3 тыс. зрителей (кроме трещины и подтеки стадиона и стрельбища включает трибуны, подтрибунные помещения, закрытый тир, административный корпус) планировалось потратить около 450 млн руб. из бюджетов всех уровней и ввести в эксплуатацию в 2017 году. Однако сроки завершения объекта неоднократно переносились, в последний раз на октябрь этого года. По данным городских властей, на сегодня его стоимость составляет около 600 млн руб. В конце августа на биатлонном комплексе имени С.И. Ишмуратовой побывал врио губернатора Алексей Текслер. Он осмотрел недавно возведенные командные дома, зрительские трибуны, тренировочную площадку, обнаружил в некоторых помещениях плесень, трещины и подтеки и констатировал, что в октябре комплекс введут, поскольку необходимо многое переделывать. Многочисленные факты неэффективного использования бюджетных средств, некачественное выполнение работ, их несоответствие проектной документации или просто невыполнение ранее в ходе проверки обнаружила Контрольно-счетная палата региона.

Юлия Гарипова