Госдума одобрила в первом чтении выплаты негосударственных пенсий с 55 лет

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования для женщин будет снижен до 55 лет, для мужчин — до 60 лет. Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, изменения касаются и возраста выхода на негосударственную пенсию. Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах».

«Люди, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами, будут иметь возможность получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть женщины с 55, мужчины — с 60 лет. Мы приняли это решение потому, что клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия с теми, кто сделал это ранее»,— заявил один из авторов законопроекта, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой (цитата по сайту нижней палаты парламента).

Законопроектом также уточняются основания для получения пенсии, такие как наличие страхового стажа и порядок обращения за негосударственной пенсией, что, по мнению авторов документа, привлечет в негосударственные пенсионные фонды самозанятых лиц и иностранных граждан. Документ гарантирует право на получение страховой пенсии ранее 55 и 60 лет сохраняется для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, и других.