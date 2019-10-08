В мэрии Красноярска искали следы коррупции

В Красноярске сотрудники ФСБ обыскали кабинет первого вице-мэра Владислава Логинова. Следственные мероприятия были связаны с делом чиновницы департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, задержанной по подозрению в получении взятки в размере 200 тыс. руб. После обыска замглавы города вернулся к работе и провел совещание.

Оперативники управления ФСБ по Красноярскому краю во вторник провели обыск на рабочем месте первого вице-мэра Владислава Логинова, курирующего вопросы горхозяйства, градостроительства и муниципального имущества. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ, но подробностей не раскрыли. После следственных мероприятий чиновник заявил красноярскому «7 каналу», что, согласно протоколу, обыск был связан с расследованием, в котором фигурирует заместитель руководителя департамента муниципального имущества Ирина Тюрина. «Никаких личных вещей сотрудники ФСБ не взяли, Логинов подписал протокол и продолжил работу»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии. После обыска вице-мэр провел рабочее совещание.

Процессуального статуса у вице-мэра нет.

7 октября красноярские управления СКР и ФСБ сообщили о задержании с поличным заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной. По версии следствия, чиновница якобы являлась одним из организаторов преступной группы, которая действовала на протяжении нескольких лет. Помимо нее в криминальную организацию входили две сотрудницы оценочных компаний.

Как указывается в материалах расследования, подозреваемые вымогали у ресторатора взятку 450 тыс. руб. за помощь в заключении договора аренды помещения по максимально выгодной для него цене.

Большая часть взятки — 200 тыс. руб.— якобы полагалась замглавы департамента мэрии. Оставшиеся 250 тыс. руб. разделили между собой ее сообщники, выступавшие в роли посредников. В отношении Ирины Тюриной дело расследуется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Другим участникам криминальной схемы инкриминируется ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). По ходатайству следствия Центральный райсуд Красноярска отправил Ирину Тюрину на два месяца в СИЗО. Силовики не исключают, что в коррупционном деле могут появиться новые фигуранты и эпизоды.

Как рассказали в красноярском УФСБ, вымогательство 450 тыс. руб. у предпринимателя лишь «крайний эпизод» дела, а комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении предполагаемых участников преступной группы спецслужбы ФСБ проводила довольно длительное время.

Константин Воронов, Новосибирск