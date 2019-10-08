«ОДК — Пермские моторы» передаст пять ПД-14 для летных испытаний на МС-21

«ОДК — Пермские моторы» поставит корпорации «Иркут» пять двигателей ПД-14 для летных испытаний в составе перспективного среднемагистрального самолета МС-21. Как сообщает пресс-служба предприятия, два ПД-14 для испытаний самолета переданы корпорации «Иркут», но пока находятся на ответственном хранении в Перми. Еще два будут собраны до конца года и также переданы авиастроительной компании. Пятый ПД-14 изготовлен как резервный — для исключения задержек в графике летных испытаний. Согласно планам, испытания намечены на 2020 год.

В конце сентября представители «ОДК-ПМ», «ОДК-Авиадвигатель» и Иркутского авиастроительного завода провели ряд рабочих встреч. В ходе них обсуждалась организация участка досборки (поддинга) двигательных установок ПД-14 на территории самолетостроительного предприятия. На участке будет происходить досборка двигательной установки, в частности монтаж мотогондолы и реверсивного устройства, которые поставляются напрямую с предприятий-производителей (АО «ПЗ „Маш“» и ПАО «ВАСО»). После входного контроля двигательную установку отправят в цех окончательной сборки, где ее установят на «боевой» пилон под крыло. Затем самолет переместят в летно-испытательное подразделение, специалисты службы эксплуатации которого приступят к наземным отработкам, а затем и к облетам, вплоть до его отправки на летные испытания в подмосковный Жуковский. На всех этапах двигатели будут сопровождать специалисты АО «ОДК — Пермские моторы».