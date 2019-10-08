Воронежские «Формматериалы» отказались от притязаний на 30 га из лесфонда

ООО «Формматериалы», добывающее песок в пригороде Воронежа, отказалось от иска к к территориальному управлению Росимущества и региональному управлению лесного хозяйства о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок между Лесным кладбищем и улицей Антонова-Овсеенко (урочище Подклетенская Шелюга) площадью 226 га. Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по делу. Представитель «Формматериалов» от комментариев отказался.

Напомним, компания пыталась через суд добиться перевода 226 га лесного фонда в городскую собственность, чтобы 30 из них получить без торгов в аренду для расширения добычи. В областном управлении лесного хозяйства отмечали, что «Формматериалы» не имеют оснований для претензий на участок, а на спорных землях планируется лесовосстановление и сохранение редких пород. Суд указывал на некорректные действия компании, формально защищающей права города.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин