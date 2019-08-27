«Формматериалы» примеряют «зеленый пояс»

ООО «Формматериалы», добывающее песок в пригороде Воронежа, пытается через суд добиться перевода 226 га лесного фонда в городскую собственность. Вчера на первом заседании в арбитражном суде Воронежской области представитель компании рассказал, что она хотела бы получить без торгов в аренду 30 га, прилегающих к ее карьеру, для расширения добычи. В областном управлении лесного хозяйства отмечают, что «Формматериалы» не имеют оснований для претензий на участок, а на спорных землях планируется лесовосстановление и сохранение редких пород. В суде полагают, что «Формматериалы», пока не имеющие прав на участок, действуют некорректно, формально защищая права города.

Вчера судья Людмила Романова начала рассматривать иск «Формматериалов» к территориальному управлению Росимущества и региональному управлению лесного хозяйства о признании отсутствующим права собственности РФ на земельный участок между Лесным кладбищем и улицей Антонова-Овсеенко (урочище Подклетенская Шелюга). Третьими лицами выступают мэрия Воронежа и областной департамент имущественных и земельных отношений.

В ходе предварительного заседания представляющий интересы «Формматериалов» президент адвокатской палаты Воронежской области Олег Баулин рассказал, что получению компанией спорного участка в аренду мешает его статус земель лесного фонда и, как следствие, нахождение в федеральной собственности. «Полагаем, что участок должен находиться в муниципальной собственности, так как входит в городскую черту. На это указывает его адрес. Судебная практика тоже указывает, что участок в городской черте не может быть участком лесного фонда. Участки в границах населенных пунктов должны быть отнесены к землям населенных пунктов», — заявил адвокат.

Отвечая на вопрос судьи о том, какое право у «Формматериалов» есть на спорную землю, господин Баулин пояснил, что в плане лесного участка 30 га находятся «в границах горного отвода» и не засажены лесом: «Законодательство дает нам право на разработку полезных ископаемых на отдельных выделах этого участка. Лесных насаждений на этих 30 га нет, это указано в плане».

Представитель областного управления лесного хозяйства Светлана Рожкова сообщила, что нахождение участка в пределах Воронежа не противоречит статусу земель лесного фонда. «Существует процедура перевода земель, и такой перевод должен быть согласован с Рослесхозом. На участке растут редкие породы, планируется посадка новых лесных культур. Кроме того, участок вошел в зеленый пояс Воронежа. Управление категорически против месторождения песков», — сказала госпожа Рожкова. По ее словам, вступивший в силу в 2007 году Лесной кодекс позволял «Формматериалам» доработать на участке в черте города до конца действия лицензии на разработку (действовала с 2006 по 2010 год), но запрещал продлевать ее на более поздний срок. Тем не менее компания якобы незаконно эту лицензию продлила.

Госпожа Рожкова также отметила, что «Формматериалы» пропустили срок исковой давности. В территориальном управлении Росимущества предпочли не комментировать иск, пока лишь ограничившись возражением.

«Мы, может, и сами готовы были бы провести лесовосстановительные работы», — заявил в ответ господин Баулин. «А если бы не было спора, что бы сделала компания?» — спросила Людмила Романова. — «У ДИЗО Воронежской области не было бы оснований для отказа в предоставлении смежного участка без торгов, так как компания обладает правом преимущественной аренды. Взяли бы в аренду и начали работать». В ответ судья указала на процессуальные недочеты: «У вас должно быть право на земли, прежде чем говорить, что их нужно исключить из федеральной собственности. Представьте доказательство, какое ваше право нарушено. Правом на такой иск могут обладать ДИЗО и городская администрация, но они в суд не приходят».

Компания должна будет уточнить формулировки и представить доказательства к следующему заседанию, назначенному на 18 сентября.

«Формматериалы», напомним, пытались решить вопрос и вне судебных разбирательств. Компания обращалась в правительство области, вопрос должен был рассматриваться на профильном совещании. Но оно было отложено по техническим причинам, поясняли “Ъ” в облправительстве, а последующее обращение «Формматериалов» в суд стало неожиданностью для чиновников, в результате чего рассмотрение вопроса была отложено.

Олег Мухин