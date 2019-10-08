В Петербурге подорожало строящееся жилье

По итогам третьего квартала 2019 года «квадрат» в строящихся домах в классе «эконом» подорожал на 1,4% в Петербурге и на 0,7% в пригородах. За период с начала года стоимость жилья в новостройках выросла на 5,8% и на 5,9% соответственно.

Как сообщили в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», средняя цена 1 кв. м. строящегося жилья в масс-маркете в Петербурге составляет 110,5 тыс. руб. В пригородах «квадрат» предлагается по цене 74,1 тыс. руб.

Руководитель консалтингового центра Ольга Трошева добавила, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на возводимое жилье массового сегмента на 8%.