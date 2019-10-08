Экологический митинг пройдет в Нижнем Тагиле 12 октября

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 12 октября пройдет митинг «За чистый воздух, чистую воду и экологическая реформа». Как сообщил активист общественного движения «Тагил за перемены» Павел Хорошилов, мероприятие уже согласовано с администрацией города. Митинг проведут с 13:00 до 15:00 в парке Народный. Предполагаемое число участников — 400 человек.

6 октября «Тагил за перемены» выложили в социальные сети видео с зафиксированным массовым мором рыбы в Черноисточинском пруду. Зеленая вода, «воды нет, одни водоросли», пена, резкий запах. «Две недели назад встречался с министром природных ресурсов Свердловской области. Он говорит, все нормально, план реабилитации Черноисточинского пруда работает»,— указывает голос на заднем плане.

7 октября пресс-служба мэрии Нижнего Тагила сообщила о проверке ситуации специалистами отдела регионального государственного экологического надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам минприроды Свердловской области. Были взяты пробы воды по всему периметру водохранилища. Эксперты ветеринарного контроля намерены исследовать несколько погибших рыб. По словам начальника отдела экологии и природопользования администрации Нижнего Тагила Алексея Сергеева, «львиная доля мероприятий закреплена за региональным правительством и пригородным муниципалитетом». Мэрией был заключен контракт, по которому проводились инженерно-технические изыскания и проектирование мероприятий реабилитации. Сейчас проект направлен на согласование в Федеральное агентство водных ресурсов России.