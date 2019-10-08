Номер на двоих

Как стало известно “Ъ”, в Казани планируют открыть второй отель Marriott категории четыре звезды. В Marriott International и «Гостиничной компании», владеющей отелем под этим брендом в Казани, о планах не говорят. Однако информацию подтвердили в муниципалитете. В городе строятся еще несколько 4-звездочных отелей. В связи с этим отельеры, и без того испытывающие снижение загрузки действующих гостиниц, ожидают усугубления ситуации.



Как сообщили “Ъ” источники в сфере гостиничного бизнеса, в Казани планируют открыть второй отель Marriott категории четыре звезды недалеко от улицы Баумана. В Marriott International об этом говорить отказались. Также не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию в подконтрольном ВТБ АО «Гостиничная компания», отель которого на 150 мест работает под брендом Marriott рядом с Казанским кремлем с 2011 года.

Информацию о планах расширения сети в городе “Ъ” подтвердила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Однако подробности она сообщать не стала.

Marriott International владеет 6,9 тыс. отелей в 130 странах мира под 30 брендами. В России у Marriott 29 гостиниц в 13 регионах. Четырехзвездочный отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin работает по франшизе. Стоимость номеров в нем варьируется от 5,2 тыс. до 11,7 тыс. руб.

Напомним, в конце 2016 года казанский Marriott остановил свою деятельность в связи с банкротством владельца здания — ООО «Динамикс групп». Компания была поручителем по кредиту на €74,8 млн, который в 2013 году Банк Москвы (сейчас входит состав ВТБ) выдал ЗАО УК «Транс девелопмент капитал» (перестало обслуживать долг в 2015 году, в связи с чем банк обратился с заявлением о банкротстве заемщика и поручителей). Отель включили в конкурсную массу «Динамикс групп». Конкурсный управляющий досрочно расторг договор с ООО «Си Уай Казань отель лизинг», которое управляло казанским Marriott с момента его открытия. Оператором отеля стала «Гостиничная компания», возобновившая работу гостиницы в 2017 году. Однако Marriott International отказал ей в праве работать под своим брендом: до 2018 года отель именовался Center Kazan Hotel Kremlin.

В июле 2017 года шестиэтажное здание гостиницы и прилегающий к ней земельный участок (1,8 тыс. кв. м) выставили на торги со стартовой ценой в 1,2 млрд руб. Однако покупатель появился только когда цена опустилась до 650 млн руб.: отель приобрела сама же «Гостиничная компания». После этого Marriott International заключил с ней соглашение, в результате которого отелю вернули название Courtyard by Marriott Kazan Kremlin.

Всего к началу 2019 года в Казани насчитывалось 230 отелей и хостелов (более 8 тыс. номеров на 20 тыс. посетителей). Среднегодовая загрузка казанских отелей в прошлом году составила 60%, номер в среднем стоил 3 тыс. 696 руб. В 2018 году средняя загрузка гостиничного сектора во время всего чемпионата мира по футболу FIFA составила 92%, а в дни решающих матчей достигала 100%. Всего город в 2018 году посетили 3,2 млн туристов, из которых 2 млн воспользовались услугами отелей.

При этом приток туристов ощутили лишь отели категории 2–3 звезды, где загрузка за год в среднем выросла на 12% и составила 65%. В сегменте отелей 4–5 звезд, напротив, наблюдался спад на 3,5%. Средний доход с номера (RevPAR) по Казани среди всех отелей в 2018 году превысил 2,2 тыс. руб., что на 22,8% больше, чем в 2017 году. В том числе в сегменте отелей 2–3 звезд — 1,9 тыс. руб. (рост на 20,7%), 4–5 звезд — 2,5 тыс. руб. (рост на 24,3%). В 2019 году средняя загрузка казанских отелей понизилась до 56%. Однако в августе в период проведения мирового чемпионата профмастерства WorldSkills она достигла 95%.

В настоящее время в Казани работает 21 гостиница категории четыре звезды, а ближайшее время их число может вырасти. Так, “Ъ” стало известно, что Accor Group, которая с 2009 года имеет в городе отель Ibis на 155 номеров, также планирует открыть 4-зведочный Novotel на улице Козина в Ново-Савиновском районе. Местная гостиничная сеть Art к весне 2020 года рассчитывает построить на Петербургской второй отель. В 2020 году, как писал “Ъ”, предполагается открытие второй очереди отеля Kazan Palace by Tasigo с 90 номерами на уровне четырех звезд.

Стоимость покупки квадратного метра коммерческой недвижимости в центре Казани варьируется от 70 до 150 тыс. руб., отмечает президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев. «Ценник зависит от локации, наличия отдельного входа, парковки, планировки площади и трафика»,— сказал господин Савельев, характеризуя необходимые инвестиции при создании отеля в Казани.

Президент Ассоциации отелей Республики Татарстан, управляющая гостиницей «Релита» Гульнара Сафина отмечает, что с учетом заявленных проектов рынок может получить от 400 до 600 гостиничных номеров, что приведет к еще большему несоответствию между предложением и спросом. «Да, у нас бывают событийные мероприятия, но по большому счету Казань пока не Москва и не Питер с их загрузкой и ценами. Будет нам всем тяжелее»,— заключает госпожа Сафина.

Александр Шакиров