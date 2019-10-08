3,982 триллиона рублей составил профицит консолидированного бюджета РФ в январе—августе 2019 года, следует из опубликованной вчера отчетности Федерального казначейства. Годом ранее этот показатель составлял 2,999 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета за восемь месяцев составили 25,658 трлн руб., расходы — 21,676 трлн. Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 2,674 трлн руб. (по ранее опубликованной предварительной оценке Минфина, этот показатель в январе—августе составил 2,561 трлн руб., или 3,7% ВВП). Профицит консолидированного бюджета регионов по итогам восьми месяцев сложился на уровне 1,014 трлн руб. при доходах 8,627 трлн руб. и расходах 7,613 трлн руб.