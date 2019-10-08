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Казанский федеральный университет

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

Иностранным ученым не все откроется

Казанский федеральный университет учел приказ Минобрнауки о порядке контактов с зарубежными коллегами

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 5

Заместитель декана исторического факультета МГУ Леонид Бородкин выложил на своей странице в Facebook регламент работы Казанского федерального университета по взаимодействию с иностранными учеными. Согласно регламенту, работники КФУ должны вырабатывать «единую позицию российской стороны по вопросам, рассматриваемым в ходе переговоров», и принимать иностранных гостей и экспертов только в специально отведенных для этого помещениях. В КФУ “Ъ” заявили, что в вузе «на каждое направление деятельности есть регламент, в том числе и на взаимодействие с иностранными коллегами», и этот регламент направлен «не на ограничение, а на повышение эффективности работы вуза и создание единой базы данных для координации». Ранее приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами, подведомственным организациям разослало Министерство науки и высшего образования.


Согласно «Регламенту работы структурных подразделений КФУ (Казанский федеральный университет.— “Ъ”) при взаимодействии с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями», сотрудники вуза должны исключить «возможность получения иностранцами в КФУ документов, которые не имеют отношения к цели их приема». В департаменте внешних связей КФУ при этом должны вести прием и обработку внутренней и внешней корреспонденции с информацией о предстоящих приемах иностранцев, согласовывать приемы и уведомлять о них Минобрнауки РФ «не позднее, чем за пять рабочих дней».

О том, как прошли встречи, об организации международных проектов, а также «поездках, встречах, консультациях, переговорах и подписываемых документах» с участием иностранных экспертов сотрудники КФУ должны отчитываться в Минобрнауки в течение пяти календарных дней.

Начальник пресс-службы КФУ Камилл Гареев заявил “Ъ”, что подтверждать или опровергать подлинность документа должен «тот, кто его выложил», однако заявил, что в вузе «на каждое направление деятельности есть регламент, в том числе и на взаимодействие с иностранными коллегами». «Этот регламент направлен не на ограничение, а на повышение эффективности работы вуза и создание единой базы данных для координации и отсутствия дублирования встреч и тем»,— заявил он. Ранее в Минобрнауки заявили “Ъ”, что ведомственный приказ о правилах взаимодействия российских и иностранных ученых «направлен прежде всего на учет показателей роста международных связей», а не на «контроль за организациями». Господин Гареев также подчеркнул, что подобные регламенты существовали в вузе всегда, однако на вопрос, менялся ли в КФУ порядок взаимодействия с иностранными коллегами после приказа Минобрнауки, отвечать не стал.

Напомним, о соответствующем приказе Минобрнауки стало известно в августе. Документ не был официально опубликован, но его подлинность “Ъ” подтвердили в министерстве. В приказе говорилось, что российские ученые должны предупреждать министерство о встречах и предоставлять сканы паспортов иностранных коллег. На встречи нельзя ходить в одиночку — должны присутствовать не менее двух российских ученых. Неформальные встречи после работы возможны, но с разрешения руководства и под отчет обо всех разговорах, «заверенный круглой печатью».

Приказ вызвал возмущение научного сообщества: президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что после появления документа «значительное количество наших молодых людей, размышляющих, где им работать, сделало окончательный вывод, что не в нашей стране». Нобелевский лауреат Андрей Гейм тогда заявил “Ъ”, что «идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру», но эта конкретная инициатива выглядит очень «по-советски». В Минобрнауки “Ъ” заявили, что документ «носит рекомендательный характер», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ, что нельзя «создавать излишества» в правилах, но нужно проявлять бдительность для борьбы с научно-промышленным шпионажем, который «нацелен против наших ученых, особенно молодых».

Кандидат политических наук Александр Кынев считает, что появление приказа было воспринято вузами «как руководство к действию», но ученые либо не будут выполнять подобные регламенты, «либо контакты отечественных и западных ученых станут невозможны». Глава лаборатории социологии образования НИУ ВШЭ в СПб Даниил Александров заявил “Ъ”, что не в первый раз видит «подобные распоряжения» и они существуют во всех вузах: «Если у вас в учреждении есть государственные или коммерческие тайны, надо за этим следить. Но нужно понимать отличия между секретными сведениями и, например, конференцией по философии».

Ксения Миронова, Павел Бобков


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