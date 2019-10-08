Конкурсную массу очищают от юристов

Верховный суд (ВС) рассмотрел спор кредитора Пробизнесбанка с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) из-за вознаграждения юристам. Суд признал неверным расходование конкурсной массы на споры управляющего и кредиторов, а также усомнился в возможности использования гонораров успеха в банкротных делах.

Коллегия по экономическим спорам ВС 7 октября рассмотрела два иска, касающихся выплат АСВ коллегии адвокатов «Кворум» вознаграждения за юридические услуги при банкротстве Пробизнесбанка. Первый иск касался правомерности заключения АСВ отдельного договора на юридическое сопровождение споров агентства с кредиторами, от которых поступают жалобы на конкурсного управляющего.

Как пояснил “Ъ” глава инициативной группы кредиторов Пробизнесбанка Нерсес Григорян, договором было предусмотрено вознаграждение КА «Кворум» около 17 тыс. руб. в час. В итоге оно составило 1,7 млн руб., а источником средств на оплату юристов должна была стать конкурсная масса. АСВ в ходе разбирательства указывало, что отдельный договор был необходим, потому что споры с кредитором вредят репутации агентства как конкурсного управляющего. Истец — кредитор Пробизнесбанка ООО «Автоцентр» — настаивал, что претензия кредиторов была связана с утаиванием агентством информации. АСВ в свою очередь заявляло, что по данному договору с КА «Кворум» не было ни одного платежа. «В итоге суд постановил признать отдельное соглашение с КА "Кворум" незаконным и направил дело на новое рассмотрение с целью установления — были ли на самом деле совершены выплаты в ее адрес»,— указывает Нерсес Григорян.

Второй спор касался так называемого гонорара успеха, выплачиваемого КА «Кворум» при работе по делу Пробизнесбанка. Оплата юристам складывалась из двух составляющих — фиксированной (8,5 млн руб. в месяц) и переменной (15% от сумм, фактически поступивших в конкурсную массу). В итоге юристам было выплачено 549 млн руб., в том числе 312 млн руб. переменного вознаграждения. Истец, ООО «Автоцентр», настаивал, что АСВ не должно платить юристам процент от поступивших в конкурсную массу средств. По его мнению, вероятность поступления денег зависит не от качества юридических услуг, а от платежеспособности должника. В частности, в суде приводились примеры добровольного погашения средств должниками и получения юристами вознаграждения в 6,5 млн руб.

Представители АСВ в суде указали, что определенная договором оплата, наоборот, минимизировала расходы на юристов. По банкротству Пробизнесбанка было подано 122 тыс. судебных заявлений. Исходя из средней стоимости по рынку около 4 тыс. руб. за иск получается, что при ином способе оплаты услуг пришлось бы уплатить КА «Кворум» 810 млн руб., а не 549 млн руб. «В итоге суд и этот спор вынес на новое рассмотрение, поставив под сомнение необходимость выплачивать вознаграждение юристам в тех случаях, когда средства в конкурсную массу поступили без их активного вмешательства»,— рассказал Нерсес Григорян. В АСВ “Ъ” сообщили, что основания для удовлетворения жалобы ООО «Автоцентр» отсутствуют.

Эксперты указывают, что рассмотренные споры важны не только для АСВ, но и для рынка в целом. По словам управляющего партнера «Ренессанс-Lex» Георгия Хурошвили, сейчас в большинстве случаев если претензии предъявляются к конкурсному управляющему, то спор идет за его счет, а не за счет конкурсной массы. Что же касается возможности выплаты гонорара успеха юристам, то они должны быть обоснованы. «Сам принцип вознаграждения от поступления в конкурсную массу вне зависимости от проведенной юридической работы мне представляется неверным, и надеюсь, он не найдет поддержки в суде первой инстанции»,— говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. По словам партнера КА Pen & Paper Вадима Клювганта, нет юридических ограничений по гонорарам успеха в банкротных делах, практика судов по данному вопросу разнонаправленная. И в ситуации, когда подобная система расчетов с юристом позволяет сначала сэкономить средства из конкурсной массы, а затем ее пополнить и выплатить за это гонорар успеха адвокату, она может быть вполне оправданной, указал адвокат.

Вероника Горячева