В пересчете отказать

Петродворцовый районный суд отклонил иск кандидата в муниципальные депутаты Эрнеста Иванова об отмене результатов выборов на УИК № 1677 (МО «Стрельна»). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. Господин Иванов настаивал на пересчете голосов, так как в бюллетенях был брак, неудовлетворительно работали комплексы обработки бюллетеней, а также в день голосования имела место незаконная агитация. Суд счел данные основания недостаточными для отмены выборов. Насчет подачи апелляции решение пока не принято. Эксперты не сошлись в едином мнении касаемо тенденциозности этого иска. Некоторые считают, что суды и дальше будут отклонять подобные иски. Другие полагают, что в каждом отдельном случае будут играть решающую роль доказательства.

Кандидат Эрнест Иванов, являющийся членом движения «Объединенные демократы», рассказал “Ъ”, что он и его команда не питали иллюзий и к отказу в удовлетворении иска он был готов. Он отметил, что судебное заседание прошло без нарушений в плане процессуальных норм: ходатайства принимались, а судья полностью выслушивал доводы обеих сторон.

Суд предлагал участникам процесса пойти на мировое соглашение, проведя ручной пересчет бюллетеней, однако представители избирательной комиссии на это не согласились.

При этом господин Иванов отметил, что судья Валентина Курочкина находится в дружеских отношениях с юристом ИКМО «Стрельна», которая представляла сторону ответчика. Кроме того, она же, по данным кандидата, работает в Петродворцовом районном суде.

Истец остался недоволен работой прокурора. «Ее позиция была пассивной. Вопросов она не задавала. В конечном итоге она не донесла четко свою позицию, а просто заявила, что не принимает сторону истца. Наши доводы ей показались неубедительными»,— сообщил Эрнест Иванов. В итоге судья сочла невозможным удовлетворить требования истца, потому что посчитала, что доводов у него недостаточно. Решение о подаче апелляции истец пока не принял.

В иске (копия имеется в распоряжении редакции) Эрнест Иванов указал, что в бюллетенях был брак: в окошке напротив фамилии кандидата Артема Иванова («Единая Россия») была точка, которую КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) считывал как голос. Кроме того, сами КОИБы несколько раз допускали сбои: у некоторых избирателей они не с первого раза принимали бюллетень, из-за чего при сверке количества выданных и использованных бюллетеней обнаружились несоответствия. «После этого члены УИК № 1677 подогнали результаты голосования и внесли в итоговый протокол не реальное количество выданных бюллетеней по спискам избирателей, а иное число»,— говорится в исковом заявлении.

Следующей претензией кандидата в муниципальные депутаты была открытая агитация за кандидата-самовыдвиженца Лауру Стогнееву. Как указано в иске, она пообщалась с членом комиссии Надеждой Лакиревой, после чего та стала советовать своим знакомым голосовать за госпожу Стогнееву (имеются подтверждающие записи с камер). Тем же занималась и член комиссии Светлана Дубровская. Кроме того, наблюдателям и кандидатам не давали ознакомиться со списками избирателей, решивших голосовать на дому.

Эрнест Иванов заявил, что во время судебного заседания «чувствовался политический контекст». Координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров считает, что позиция суда была ангажированной. «Думаю, что тенденцию наше дело не запустит. Мы будем бороться за каждого кандидата, хоть и шансов на пересчеты довольно мало, но надо идти до конца»,— заявил господин Пивоваров.

В районных судах Санкт-Петербурга находятся 189 исков, касающихся муниципальных выборов, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. 14 исковых заявлений поданы сторонниками «Объединенных демократов».

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор полагает, что далее суды будут часто отказывать в удовлетворении подобных исков. «Думаю, в подавляющем большинстве случаев суды будут отказывать заявителям. В противном случае под сомнение будет поставлена избирательная система. Многое стоит на кону. Игнорироваться будут даже самые веские причины»,— полагает эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, напротив, считает, что каждый случай будет уникальным. «Вопрос в доказательной базе и работе адвокатов. Нет гарантии, что другие суды пойдут по тому же пути, что и Петродворцовый. Каждое дело будет рассматриваться исходя из имеющихся у сторон аргументов»,— уверен господин Солонников.

Олег Дилимбетов