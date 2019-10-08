Аренда за рубль потянула на двести миллионов

СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное комитету имущественных отношений (КИО), объявило торги на право заключения договора аренды в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ф.Н. Челищева» в Адмиралтейском районе города в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Победитель торгов будет обязан в срок до семи лет восстановить четырехэтажное здание площадью более 7,3 тыс. кв. м с целью его приспособления под трехзвездную гостиницу. Эксперты говорят, что местоположение и размер объекта могут быть интересны потенциальным инвесторам, однако важно четко понимать размер будущих трат и учесть все риски, связанные с подобной реконструкцией.

Дом Челищева расположен в Адмиралтейском районе города по адресу: Вознесенский проспект, дом 36, литера А.

Площадь четырехэтажного каменного здания с атриумом постройки середины XVIII века — 7352,2 кв. м. Согласно конкурсной документации, начальной ценой аукциона является размер ежемесячной арендной платы за пользование объектом, равный 2,666 млн рублей (без НДС). После проведения торгов победитель будет должен в течение семи лет со дня заключения договора аренды на 49 лет восстановить памятник и приспособить его под гостиницу категории «три звезды». Таким образом, если инвестор будет проводить восстановительные работы в течение максимально возможного оговоренного срока, общий размер арендной платы составит около 224 млн рублей за семь лет. Только после этого, согласно условиям программы «Аренда памятника за 1 рубль», арендатору будет предоставлена льготная ставка в размере 1 рубль за 1 кв. м. Торги состоятся на электронной площадке Российского аукционного дома 7 ноября.

По словам Андрея Косарева, генерального директора Colliers International в Петербурге, местоположение и размер объекта делают его вполне интересным для потенциальных инвесторов. «В зависимости от технических особенностей, планировочных решений и ограничений, оптимальным использованием будет офисная либо гостиничная функция в том или ином формате»,— говорит эксперт. По его словам, экономически условия выглядят привлекательными, однако нужно четко понимать размер затрат на воссоздание и приспособление объекта, а также учитывать все риски, связанные с реконструкцией памятников. «Порой бюджет и сроки увеличиваются колоссально — и прибыльный на бумаге проект становится либо замороженным, либо завершенным, но благотворительным»,— резюмирует господин Косарев.

«Хорошо, что власти сделали первый шаг. В Петербурге большое количество памятников, которые экономически невыгодно приспособить под современное использование. Аренда за рубль позволяет сделать проект экономически выгодным. Главное — чтобы в дальнейшем это имущество не оказалось брошенным, как многие памятники, переданные инвесторам на льготных инвестиционных условиях»,— говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development.

Мария Кузнецова