В Бузулуке высадили аллею в честь песни Михаила Шуфутинского «Третье Сентября»

Анна Мельникова

В Бузулуке на улице Третьего сентября высажена аллея в честь песни Михаила Шуфутинского «Третье Сентября». Идея создания аллеи принадлежит Павлу Гнилорыбову, создателю проекта «Архитектурные излишества».

Жители города поддержали проект, деньги на его реализацию удалось собрать всего за сутки.

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» становится одной из самых популярных каждый сентябрь. Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Песня была включена в альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа», который вышел в 1994 году.

Улица Третьего сентября названа в честь победы над Японией. Этот праздник учредил президиум Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года.

Анастасия Юдина