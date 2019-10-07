В Бузулуке высадили аллею в честь песни Михаила Шуфутинского «Третье Сентября»

08 октября, вторник
В Бузулуке на улице Третьего сентября высажена аллея в честь песни Михаила Шуфутинского «Третье Сентября». Идея создания аллеи принадлежит Павлу Гнилорыбову, создателю проекта «Архитектурные излишества».
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» становится одной из самых популярных каждый сентябрь. Музыку к композиции написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Песня была включена в альбом Михаила Шуфутинского «Гуляй, душа», который вышел в 1994 году.
Улица Третьего сентября названа в честь победы над Японией. Этот праздник учредил президиум Верховного Совета СССР 3 сентября 1945 года.