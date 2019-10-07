В Цхинвале появилась улица Путина

В столице Южной Осетии Цхинвале появилась улица, названная именем президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев. Решение о переименовании было объявлено в день рождения господина Путина.

«Такое решение принято в знак благодарности за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии, за спасение Южной Осетии в августе 2008 года и принятое тогда руководителями России решение о признании независимости республики»,— сказал господин Кочиев (цитата по «Интерфаксу»).

На улице Путина, которая до этого называлась Московской, находится Юго-Осетинский государственный университет, обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и стадион.

В 2002 году улица Путина появилась в селе Ольгети в Ингушетии. В том же году в его честь была названа улица в деревне Тюли Смоленской области. В 2008 году глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о переименовании центральной улицы Грозного, проспекта Победы в проспект имени Владимира Путина. В 2012 году имя Владимира Путина получила одна из улиц палестинского Вифлеема после открытия там российского культурно-образовательного центра. В том же году имя Владимира Путина получила улица в крупном ингушском селе Новый Редант. Улицы, названные в честь Владимира Путина, есть также в селах Хаджалмахи (Дагестан), Центора-Юрт (Чечня), Плиево (Ингушетия), Долаково (Ингушетия), Кардаимово (Оренбургская область), Касаткино (Удмуртия), Каменное (Ханты-Мансийск), деревне Шихово (Кировская область).

В Цхинвале уже есть переулок имени Владимира Путина. Он был переименован, после того как Россия признала независимость страны от Грузии в 2008 году. Тогда президентом и верховным главнокомандующим России был Дмитрий Медведев, а господин Путин занимал должность премьер-министра.

О войне 2008 года и о том, что может привести к новому конфликту в регионе, Дмитрий Медведев рассказал в интервью “Ъ”.