Из отпуска в отставку

Собрание депутатов Карталинского района согласовало отставку врио главы Сергея Ломовцева. Решение удалось принять только со второго раза: на прошлой неделе представительный орган отказался отпускать руководителя района с поста. Один из членов райсобрания на условиях анонимности сообщил о «сильном давлении» при принятии этого решения. Сергей Ломовцев написал заявление на увольнение после того, как губернатор Алексей Текслер публично раскритиковал его за уход в отпуск в начале отопительного сезона. Из-за такого же «проступка» должности лишился замглавы Челябинска Евгений Крехтунов. Политологи отмечают, что губернатор требует от руководителей муниципалитетов «максимальной включенности». Юристы считают, что согласованный ежегодный отпуск не может быть причиной для увольнения работника, и чиновники вправе обратиться в суд за компенсацией.



Депутаты собрания Карталинского района 7 октября одобрили отставку временно исполняющего обязанности главы района Сергея Ломовцева. За его увольнение проголосовали 25 депутатов, только один высказался против, рассказал “Ъ-Южный Урал” председатель райсобрания Валерий Демедюк. Господин Ломовцев не уйдет из администрации, он вернется на свою прошлую должность заместителя главы района, курирующего вопросы ЖКХ. Исполнять обязанности руководителя района временно будет председатель карталинской контрольно-счетной палаты Галина Синтяева. Других кандидатов на этот пост не было. Согласно уставу района, замещать главу может либо руководитель местной КСП, либо председатель райсобрания Валерий Демедюк, а он отказался от должности.

В пятницу, 4 октября, результаты внеочередного заседания собрания депутатов Карталинского района были противоположными. Предложение о согласовании увольнения Сергея Ломовцева встретило почти единодушный отказ депутатов. Всего двое одобрили отставку, остальные были против или воздержались. Тогда председатель горсобрания Карталов Наталья Новокрещенова назвала действие коллег «саботажем». «Они говорили, что нельзя снимать главу в разгар отопительного сезона. Региональный куратор Карталинского района от правительства Челябинской области Арсений Куличков сказал, что Ломовцев останется руководить ЖКХ на посту заместителя главы. Его доводы остались не услышаны»,— рассказала “Ъ-Южный Урал” госпожа Новокрещенова.

Врио главы Карталинского района Сергей Ломовцев заявил о сложении полномочий 2 октября после критики губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Главу региона возмутило, что господин Ломовцев ушел в отпуск в начале отопительного сезона. Господин Текслер позвонил подчиненному и велел ему срочно вернуться на работу. Видео с разговором губернатор опубликовал в Instagram.

Господин Ломовцев руководил Карталинским районом в статусе врио с 2017 года, когда действующего мэра Сергея Шулаева заподозрили в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем сирот и отстранили от работы. 17 сентября суд признал его виновным и приговорил к пяти годам условного лишения свободы. Сейчас дело рассматривает апелляционный суд.

Как сообщил Валерий Демедюк, райсобрание не может снять с должности Сергея Шулаева и назначить конкурс по выбору нового главы района, пока приговор суда не вступит в силу.

На вопрос “Ъ-Южный Урал”, почему депутаты кардинально изменили решение всего за три дня, члены райсобрания говорили, что «за выходные все прояснилось» и что «раньше не были уверены в желании Ломовцева сложить полномочия». Большинство депутатов отказались общаться с “Ъ-Южный Урал”, ссылаясь на занятость на работе или нежелание давать комментарии. Один из депутатов на условиях анонимности сообщил, что имело место «сильное давление» при принятии отставки господина Ломовцева. На вопрос, кто оказывал давление, он ответил, что «это было давление большинства», и поспешил закончить разговор.

Случай с увольнением Сергея Ломовцева — не единственный этой осенью, когда чиновника в Челябинской области отправили в отставку из-за отпуска в неподходящий момент. Врио главы Челябинска Наталья Котова в прошлую пятницу приняла заявление об уходе своего заместителя Евгения Крехтунова. По официальной версии, он покинул пост по собственному желанию. Однако сообщалось, что недовольство госпожи Котовой вызвало то, что заместитель мэра, который отвечал за городское хозяйство, ушел в отпуск на две недели в самом начале отопительного сезона.

Новый тренд на высокую требовательность по отношению к руководителям муниципалитетов транслирует губернатор Алексей Текслер, считает политолог Александр Мельников. «Много вопросов адресовано к областной власти, но понятно, что многие проблемы нужно решать на местах. Поэтому усиливается это направление. Назначены кураторы территорий и новому замгубернатора Векшину ставятся эти задачи. Повышаются требования к руководителям муниципалитетов. Это неравнодушие к проблемам людей и максимальная включенность в работу»,— говорит господин Мельников.

Руководитель практики частного права юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова отмечает, «отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия». Если чиновники не хотели выходить на работу, они могут через суд восстановиться в должности или потребовать компенсацию.

Карина Кальярова