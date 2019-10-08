За опросом присмотрят 12

Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила прием документов от организаций, готовых предоставить наблюдателей для опроса о выборе места строительства храма Святой Екатерины. В комиссию поступили предложения от 12 общественных организаций и НКО. Окончательный список будет сформирован в течение двух дней. По словам руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова, для опроса изготовлено 200 тыс. бюллетеней, а сам процесс займет у горожанина не более двух с половиной минут.



Как сообщил “Ъ-Урал” председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин, комиссия завершила прием документов на роль наблюдателей для опроса по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины. «Квота практически полностью закрыта. Уже заявились 12 общественных объединений и некоммерческих организаций»,— уточнил он. Среди организаций присутствуют региональное отделение движения «Голос», некоммерческое партнерство «Гражданский корпус» и ряд районных общественных объединений. По словам господина Антошина, сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга», активно участвующее в акциях протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра, пока не направляло в комиссию решения о предоставлении наблюдателей. «В своем решении организации указывают количество наблюдателей и пункты, на которые они планируют направить людей. Больше всего человек готов выделить “Гражданский корпус” — 51 наблюдателя»,— добавил Вадим Антошин.

24 сентября гордума приняла решение провести опрос 13 октября. Горожане смогут проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) или площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Ранее из списка был исключен пустырь на перекрестке улиц Фурманова—Белинского, так как его владелец — Росимущество указал, что он предусмотрен для государственных нужд. Опрос пройдет с 8:00 до 20:00. Для голосования будет оборудован 51 пункт во всех районах города. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей (более 10,8 тыс. человек).

На каждом участке будет находиться не более четырех наблюдателей и около десяти членов комиссии, в зависимости от решения районной администрации и «наплыва» горожан. По словам руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова, процедура голосования займет у горожанина около 2,5 минут. Списки участников опроса уже подготовлены. Для получения бланка будет достаточно сообщить ФИО, адрес и дату рождения, поставить подписи о согласии на обработку данных и о получении опросного листа и проголосовать. «Для исключения повторного голосования в специальную компьютерную систему будут вводиться первые десять цифр паспорта»,— отметил господин Захаров.

Для опроса городская избирательная комиссия изготовила 200 тыс. бюллетеней. «Сейчас члены комиссии проштамповывают их. Без печати опросный лист будет недействительным»,— сообщил глава аппарата мэрии. Опросный лист будет считаться недействительным, если не будет поставлен ни один знак напротив двух территорий либо сразу в двух квадратах. В случае «ясного волеизъявления» голос гражданина будет учтен, отметил Илья Захаров.

Администрация уже договорилась с «Ростелекомом» о видеофиксации на опросных пунктах. В выходные компания проверила участки и начала установку видеокамер. «Картинка будет транслироваться на сайте “Екатеринбург.рф”»,— уточнил Илья Захаров. Он напомнил, что опросные пункты не совпадают с избирательными. «Узнать свой участок можно на сайте администрации, горизбиркома или гордумы. Всю эту неделю мы будем проводить информирование»,— добавил господин Захаров.

Подсчет голосов начнется с 00:00 14 октября. Его будут вести десять членов городского избиркома. «После завершения голосования ящики опечатают и доставят в администрацию на пятый этаж в 531-й кабинет. Есть риск, что у них что-то может отвалиться, поскольку ящики не предназначены для перевозки. Поэтому будем скреплять их скотчем»,— добавил Илья Захаров.

Анастасия Реутова