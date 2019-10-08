В «Воентелекоме» заключена последняя сделка

Как стало известно “Ъ”, на свободе оказался последний фигурант громкого уголовного дела о хищении денежных средств при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, как и другие фигуранты расследования, заключил досудебное cоглашение и был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Между тем в деле АО появляются новые эпизоды.

До недавнего времени бывший гендиректор «Воентелекома» Александр Давыдов оставался единственным из четверых фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, кто отказывался признать вину. По данным “Ъ”, свою позицию он поменял после появления нового адвоката. По всей видимости, именно тот убедил господина Давыдова признать свою вину и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. По некоторым данным, условием сделки стали показания об эпизодах, неизвестных участникам расследования.

Как уже рассказывал “Ъ”, гендиректор АО «Воентелеком» Давыдов был задержан в декабре 2017 года вслед за своими подчиненными Дмитрием Семилетовым и Олегом Савицким, а также гендиректором ООО «ЭрСиАй» Татьяной Ильиной. Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) обвиняет фигурантов дела в хищении около полумиллиарда рублей в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью (сейчас сумма хищений составляет почти 1 млрд руб.). По версии следствия, махинаторы поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Преступления совершались с 2013 по 2015 год. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела в апреле прошлого года стал бывший начальник 1-го управления главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин. Именно он выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО «Воентелеком». Позже его дело выделили в отдельное производство — по некоторым данным, генерал также полностью признал свою вину и ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения.

Отметим также, что на основании показаний подчиненных Александра Давыдова последнему добавили еще два эпизода — получение взятки от господина Семилетова в виде автомобиля BMW 535 стоимостью 3,7 млн руб. и фиктивное трудоустройство все через того же Семилетова своей родной сестры в коммерческую фирму.

В итоге зимой 2019 года по ходатайству следствия суд продлил Александру Давыдову, который стал обвиняемым в особо тяжком преступлении, срок содержания под стражей до полутора лет. Кроме этого, по данным “Ъ”, совсем недавно следствие заинтересовалось еще одним контрактом «Воентелекома» с Минобороны. Согласно договору, в 2013 году организация Александра Давыдова должна была поставить и смонтировать в поселке Белоомут Московской области системы мониторинга спутников связи Минобороны. Подрядчиком при выполнении этих работ было ООО «Сатстрой», основным видом деятельности которого заявлено строительство жилых и нежилых зданий. Из судебной картотеки удалось выяснить, что в арбитраже это ООО проиграло все дела как в качестве истца, так и ответчика. По телефонам, которые удалось найти в открытом доступе “Ъ”, заявили, что такой организации по этому номеру нет и никогда не было. Как полагают в ГВСУ СКР, и с реализацией этого контракта не обошлось без многочисленных нарушений и хищения бюджетных средств. Сумма возможного ущерба сейчас устанавливается.

Получить комментарии защитника Александра Давыдова “Ъ” не удалось. В бюро, где он работает, сообщили, что адвокат находится в отпуске за границей.

Олег Рубникович