«Немецкому кварталу» добавят сторон

Челябинский областной суд направил дело о снятии охранного статуса с «немецкого квартала» в Металлургическом районе регионального центра на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Ранее Центральный райсуд частично удовлетворил иск краеведа Юрия Латышева к госкомитету охраны объектов культурного наследия, признав незаконным приказ об исключении семи домов из реестра выявленных памятников. Апелляционный суд счел, что необходимо привлечь к участию в деле все заинтересованные стороны, в том числе пензенскую компанию «Цера», с которой был заключен контракт на выполнение экспертизы. По мнению истца, вряд ли при повторном рассмотрении суд кардинально изменит решение, поскольку было доказано, что экспертиза выполнена некачественно. Представитель ответчика, напротив, высоко оценивает шансы на то, что новое решение будет вынесено в их пользу.



Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке административное дело о снятии охранного статуса с ансамбля жилых домов на Социалистической улице в Металлургическом районе регионального центра, «немецкого квартала», отменил решение Центрального районного суда и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Постановление принято на заседании 7 октября, сообщает пресс-служба облсуда.

16 июля этого года Центральный райсуд частично удовлетворил исковые требования координатора градозащитной группы «Архистраж» Юрия Латышева к государственному комитету охраны объектов культурного наследия Челябинской области, признав незаконным приказ ведомства об исключении семи домов из перечня выявленных памятников, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность. Кроме того, суд первой инстанции обязал госкомитет повторно рассмотреть вопрос о возможности включения «немецкого квартала» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Представитель ответчика, а также житель одного из домов по Социалистической улице обжаловали это решение, настаивая на его отмене.

Истец Юрий Латышев в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что решение апелляционной инстанции было «неожиданным».

«Областной суд посчитал, что надо привлечь других заинтересованных лиц, в частности ООО “Цера”, с которым госкомитет заключил контракт на выполнение экспертизы, а она уже привлекала эксперта Светлану Васильеву. Наверное, это даже и правильно. У них положение сложное: если решение не изменится, госкомитет может потребовать вернуть деньги за некачественно выполненную экспертизу. По моему мнению, смешно было бы менять решение суда, когда было доказано, что экспертиза халтурная»,— сообщил господин Латышев. По его словам, суд удовлетворил ходатайство о включении в материалы дела документов о том, что госпожа Васильева в сентябре этого года не прошла переаттестацию Министерства культуры РФ на звание государственного эксперта. Произошло это, по словам Юрия Латышева, в том числе на основании документов, представленных челябинскими краеведами, историками и реставраторами в Минкульт в начале года и доказывающих, что Светлана Васильева выполнила работу в Челябинске некачественно. Кроме «немецкого квартала» она проводила экспертизу еще 20 объектов выявленного культурного наследия, из них 18 были исключены из перечня охраняемых.

Начальник отдела контрольно-надзорной деятельности госкомитета Сергей Бердов считает, что с отменой решения суда первой инстанции шансы на новое решение в пользу ответчика — очень высокие.

«Я думаю, что, скорее всего, первоначальное будет изменено кардинальным образом. Мы считаем, что экспертиза в отношении так называемого “немецкого квартала” была выполнена верно и грамотно. Она подтвердила, что дома не имеют исторической и художественно-архитектурной ценности»,— сообщил господин Бердов “Ъ-Южный Урал”. По его словам, к участию в повторном суде привлекут не только ООО «Научно-производственный центр “Цера”», но и собственников квартир в этих домах. Ряд жителей выступали за снятие охранного статуса домов, поскольку он, по их мнению, мешает проведению капитального ремонта.

В пензенской компании «Цера» также настаивают, что экспертиза была выполнена качественно.

«То, что дело направили на новое рассмотрение, это же не просто так. Посмотрим, большая вероятность, что истцу откажут в удовлетворении иска»,— сообщил специалист «Церы» Александр Ерошкин. По его словам, информацией о том, что Светлана Васильева лишена статуса государственного эксперта, в компании не располагают.

Ансамбль жилых домов на Социалистической улице (№№26, 28, 30, 32, 34, 36, 38), предположительно, строился в 40-х годах XX века рабочими «трудармии» — репрессированными советскими немцами. Имена авторов оригинального проекта до сих пор не установлены. Квартал был исключен из перечня объектов культурного наследия региона в апреле этого года по результатам специально проведенной экспертизы. В документе говорилось, что «архитектурный декор объектов ансамбля достаточно скромен, облик здания имеет исключительно утилитарный характер». При этом пензенский эксперт даже не приезжала в Челябинск, чтобы осмотреть дома.

Юлия Гарипова