Краснознаменную группу вернут на Плотинку после 2020 года

Краснознаменную группу со знаком «Орден Ленина», демонтированную в 2013 году, восстановят после 2020 года. Об этом говорится в ответе мэрии Екатеринбурга на запрос депутата заксобрания Александра Ивачева.

Из документа следует, что в июне этого года был обследован павильон, где стояла Краснознаменная группа, выяснилось, что перед установкой сооружения необходимо укрепить или заменить его несущие конструкции.

«В городском бюджете на 2020 год предусмотрены работы по созданию проекта реконструкции гидротехнического сооружения Городского пруда. После выполнения этих работ Краснознамённая группа будет восстановлена», — говорится в ответе за подписью вице-мэра Алексея Бубнова.

Напомним, что восстановить конструкцию на Плотинке Александр Высокинский обещал до конца 2019 года. Металлическое сооружение демонтировали в 2013 году, тогда на месте памятника стояли часы, отчитывающие время до Олимпиады в Сочи. На данный момент площадка пустует.

Анна Макушина