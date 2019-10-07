«Звезда» уступила «Уралу-2»

В матче 13-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ пермская «Звезда» играла на выезде против екатеринбургского «Урала-2». Соперник занимал 4-е место в группе «Урал-Приволжье», пермская команда шла на 9-ом.

Перед игрой «Звезда» испытала кадровые трудности. Из за травм не смогли сыграть два основных нападающих – Максим Лаук и Алексей Бабырь. Также не поехал на выезд и Евгений Наседкин, получивший в предыдущем матче свою 4-ю в сезоне жёлтую карточку и автоматическую дисквалификацию на сегодняшнюю игру.

Основные события развернулись во втором тайме. Хозяева сумели забить два безответных гола и «Звезда» проиграла 0-2.

Следующий матч «Звезда» проведёт 13 октября в Перми против димитровградской «Лады».