В медучреждениях Удмуртии создадут единый цифровой контур к 2024 году

До 2024 года в медицинских учреждениях Удмуртии планируют создать единый цифровой контур в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Основным инструментом контура является постепенный переход на электронный медицинский документооборот между организациями.

«Сокращение очереди к врачу, бесперебойная работа системы электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением — все эти изменения направлены на повышение качества медицинских услуг для пациентов. Благодаря созданию единого информационного пространства врачи смогут быстрее находить необходимую информацию, так как они получат доступ к исследованиям и медицинским записям и смогут больше времени уделять пациентам»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.