Прокурор Балтачевского района Башкирии требует конфисковать имущество бывшего районного депутата-бизнесмена

Прокурор Балтачевского района Башкирии требует в межрайонном суде конфисковать в доход государства имущество местного бизнесмена, владельца компании «Ремстройсервис» Виля Шафикова. Когда господин Шафиков был депутатом местного райсовета и представлял в нем «Единую Россию», прокуратура обнаружила превышение расходов его семьи официальным доходам за три года.

Как сообщает прокуратура республики, в 2016-2018 годах семья предпринимателя купила три квартиры в элитных домах Уфы и автомобиль на общую сумму более 18 млн руб. Официальный доход Виля Шафикова в 2018 году, по информации официального сайта райсовета, составил 193,27 тыс. руб., его супруги — 165,38 тыс. руб. В 2017 год предприниматель заработал 138 тыс. руб., его супруга — 110,4 тыс. руб., несовершеннолетний ребенок — 2,5 тыс. руб.

Несоответствие доходов расходам бизнесмен объяснил тем, что на покупки привлекал займы родственников. Однако, как показала проверка, родственники также не обладали финансовыми возможностями, чтобы профинансировать такие приобретения, отмечает прокуратура.

В июле, в ходе прокурорской проверки Виль Шафиков отказался от мандата в совете, сообщают в прокуратуре. На сайте райсовета предприниматель все еще присутствует в списке депутатов. На имущество, которое, по мнению прокуратуры, было приобретено на незаконный доход, решением суда наложен арест.

По данным райсовета, Виль Шафиков с 2016 года возглавлял постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическому развитию, вопросам собственности и инвестиционной политике. В райсовете он работал на непостоянной основе, то есть зарплаты из бюджета не получал.

Влада Шипилова