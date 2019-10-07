В Ростове двух врачей военно-врачебной экспертизы будут судить за взятки

Бывшего начальника филиала № 2 «Главного центра военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны РФ подполковника медицинской службы Евгения Выдыша и начальника отделения врачебно-летной экспертизы и отбора специалистов того же филиала Владимира Малегина будут судить за взяточничество (ч. 5 ст. 290) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГВСУ СК РФ. Господина Выдыша также обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, при назначении на должность председателя военноврачебной комиссии господин Выдыш представил в кадровый орган поддельное удостоверение о присвоении ему высшей квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Таким образом он в течение трех лет получал необоснованные выплаты, общая сумма которых составила 196 тыс. руб. В ходе предварительного следствия данный ущерб государству возмещен в полном объеме.

Кроме того, господин Выдыш, действуя совместно с господином Малегиным, получил от подполковника медицинской службы Сергей Змушко 115 тыс. руб. Из этой суммы 5 тыс. руб. Малегин передал 5 тыс. руб. врачу консультативно-диагностической поликлиники ФГКУ «1602 военный клинический госпиталь», чтобы у здорового офицера выявили заболевание сердца, на основании чего он был бы признан ограниченно годным к военной службе. Затем подсудимые утвердили ложное решение комиссии.

На имущество обвиняемых стоимостью более 735 тыс. руб. наложили арест.

В сентябре Евгений Выдыш обратился к военному прокурору округа с жалобами на незаконное уголовное преследование и фальсификацию сотрудниками ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности, в результате чего, утверждает офицер, он и был подвергнут уголовному преследованию.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в июле Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил подполковника медицинской службы запаса Змушко к 3,5 годам колонии общего режима за посредничество при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1) и мошенничество (3 ст. 159 УК РФ).

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ-Юг” «Военврач обратился к прокурору»

Дарья Голякова