В Ростове врача военной экспертизы осудили на 3,5 лет за взятки

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника отделения филиала №2 центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России в Ростове, подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко к 3,5 годам колонии общего режима за посредничество при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1) и мошенничество (3 ст.

159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что обвиняемый в 2018 году выступил посредником при передаче взятки в размере 165 тыс. руб. другому должностному лицу филиала № 2. Взамен его коллега должен был признать одного из военнослужащих округа ограниченно годным к военной службе. За услуги посредника Змушко взял из указанной суммы 50 тыс. руб.

Кроме того, Змушко получил от четырех жителей Ростовской области 335 тыс руб. якобы за освобождающие от призыва на военную службу по состоянию здоровья документы. Однако подсудимый не выполнил обещанного и присвоил деньги.

У Змушко изъяли все незаконно полученные деньги и обратили в доход государства.

Дарья Голякова