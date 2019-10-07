Анонсировавшая в Орле строительство кожевенного завода за 1 млрд рублей компания ушла под наблюдение

На орловском ООО «Адриа», в 2017 году заявлявшем о планах построить на территории индустриального парка «Зеленая роща» в Орловской области кожевенный завод за 1 млрд руб., введена процедура наблюдения. Арбитражный суд Орловской области признал обоснованными требования самарского ООО «Гарант» в размере 3,7 млн руб. и утвердил временным управляющим Ольгу Медведеву.

Напомним, «Адриа» занималось закупкой кожи и поставкой ее в страны Европы, в основном в Италию. В 2017 году компания заявила о намерении самостоятельно перерабатывать сырье в готовую кожу для обувной, кожевенно-галантерейной и мебельной промышленности. Речь шла о предприятии мощностью переработки 10–11 тыс. т сырья и объеме выпуска порядка 2 млн кв. м кожи ежегодно.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Адриа” наступает на ботинк “Рико”».

Мария Старикова