Движение большегрузов ограничили на трассе в Ярском районе Удмуртии

Движение транспорта ограничат с 5 октября по 3 ноября 2019 года на автодороге Орловский-граница Кировской области в Ярском районе Удмуртии. Запрет действует на участке с 11 по 23 километр и распространяется на транспортные средства массой свыше 6 тонн, сообщает пресс-служба миндортранса республики.

«Ограничение связано с тем, что из-за сильного переувлажнения грунта движение большегрузной техники по дороге приводит к значительному ухудшению ее состояния и появлению дефектов, способствующих снижению безопасности дорожного движения. Для таких автомобилей сообщение между Удмуртией и Кировской областью рекомендуется осуществлять по дороге через Сюмси»,— говорится в сообщении.