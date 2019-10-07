Ижевск занял 53-е место в рейтинге зарплат среди крупных городов России

Ижевск занял 53-е место по уровню среднемесячной зарплаты среди 100 крупных городов России. Среднее значение зарплаты в столице Удмуртии за первое полугодие составило 35,4 тыс. руб., сообщает «РИА Новости». Соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в Ижевске составило 1,98.

Наибольшие зарплаты с поправкой на цены отметили в Москве, Южно-Сахалинске и Салехарде — соотношение среднемесячной оплаты труда и стоимости потребительского набора в этих городах составило 3,38, 3,81 и 3,35 соответственно. Сами зарплаты составили 96,9 тыс. руб., 90,6 тыс. и 88 тыс. руб.

Последние места рейтинга заняли Шахты, Черкесск и Элиста. Соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора в них составило 1,36, 1,49 и 1,52, зарплаты — 26,6 тыс. руб., 26,4 тыс. руб. и 27,1 тыс.