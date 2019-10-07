Краснодарский край находится на третьем месте по дефициту кадров

Кубань оказалась на третьем месте в ТОП-10 регионов, где больше всего дефицитных профессий. По сообщению аналитиков HeadHunter, в список попали 25 профессий. В их числе шлифовщик, риэлтор, швея, врач, охранник, монтажник, агроном и конструктор.

На первом месте среди регионов, где больше всех дефицитных профессий, находится Ленинградская область, на втором – Ростовская. В ТОП-10 также вошли Волгоградская, Калужская, Воронежская, Белгородская, Астраханская, Тульская и Брянская области.

По данным аналитиков компании, наиболее распространенной дефицитной профессией является врач. Нехватка таких специалистов наблюдается в 64 регионах из 75, попавших в анализ. Самой дефицитной в Краснодарском крае оказалась профессия шлифовщика.

Василий Хитрых