«Сапсаны» между Петербургом и Москвой поедут быстрее

В РЖД планирует сократить время нахождения в пути скорых поездов «Сапсан», курсирующих между Москвой и Петербургом. Об этом заявил начальник Дирекции скоростного сообщения — филиала РЖД Антон Петров.

По его словам, сокращение времени следования «Сапсанов» происходит постепенно. В момент запуска путь из Москвы в Петербург занимал 3 часа 55 минут. Сейчас на это требуется 3 часа 30 минут. «В планах — сократить это время до 3 часов», — сообщил он в интервью АГН «Москва».

Господин Петров добавил, что введение дополнительных остановок на линии пока не планируется.

Добавим, что «Сапсаны» курсируют между Петербургом и Москвой с декабря 2009 года.