Американские эксперты разработали стратегию сдерживания России в Черном море

Черноморский регион является центральным местом конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы, считают эксперты американской исследовательской корпорации RAND. Существует необходимость в более надежной и устойчивой военной системе сдерживания России, говорится в рекомендациях к стратегии по безопасности в Черном море.

НАТО и партнеры в регионе могут усилить сдерживание, развернув передовые системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии, считают эксперты. Также сдерживанию поспособствует продолжение помощи Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала. Противостоять влиянию России поможет и более заметное участие ЕС и Запада в регионе по невоенным вопросам, включая возобновление мирных переговоров и поддержку экономических проектов, региональной инфраструктуры и интеграционных инициатив. Кроме того, аналитики советуют искать способы перенести «борьбу» за пределы Черного моря.

Напомним, в начале апреля члены НАТО договорились о пакете мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море. Речь шла о совместных учениях, обмене информацией и визитах кораблей НАТО в украинские и грузинские порты. Москва планы альянса раскритиковала.

О реакции России на планы НАТО по усилению активности в Черном море — в публикации “Ъ”.