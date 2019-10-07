Мэрия Уфы повторно разрешила компании «Хладомир» размежевать промзону между БХО «Агидель» и УМКК

Администрация Уфы выдала повторное разрешение компании «Хладомир» на разработку проектов планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Сельской Богородской, Трамвайной, продолжением улицы Свободы и проектируемой улицей восточнее Уфимского мясоконсервного комбината (УМКК). Как следует из постановления на сайте мэрии, разработчик должен предоставить проекты на согласование Главархитектуры в течение 18 месяцев. Площадь квартала — 53 га. Аналогичное разрешение «Хладомиру» было дано в октябре 2017 года. На разработку проектов также предоставлялось полтора года. Были ли проекты сданы в Главархитектуру, в мэрии не уточняют.

Квартал представляет собой часть промышленной зоны, где расположены складские и производственные помещения, сдаваемые в аренду. Офис «Хладомира», специализирующегося на услугах по складированию и хранению грузов, расположен там же. 40% уставного капитала ООО «Хладомир» принадлежит директору Лене Мулюковой, 34% — у Роберта Юмадилова, 26% — у принадлежащего им московского ООО «Лесстройкомплекс» (владеет брендом Time Park Business Centre).

Ирина Самойлова